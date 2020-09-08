【中秋節2020】香港電車與本地品牌推限量版流心奶黃月餅　經典墨綠色禮盒8個裝月餅$398【附購買詳情】

▲ 香港電車推出限量版月餅禮盒，設計可愛。（圖片由香港電車提供）

香港電車適逢中秋節與本地月餅品牌望月合作推出「流心奶黃月餅－香港電車限量版」，禮盒包裝採用電車的經典墨綠色，極具收藏價值。每盒HK$398，各位叮叮忠粉不容錯過！

穿越世紀伴隨市民每天起居作息的「叮叮」即將迎接第 116 個中秋節。香港電車是具備歷史意義的日常交通工具，亦是香港其中一個標誌性品牌，今年與本地月餅品牌合作推出流心奶黃月餅，流露著本地工藝及文化氣息。

每份「流心奶黃月餅－香港電車限量版」經典墨綠色禮盒均有８個望月最受歡迎的流心奶黃月餅，採用望月自家特製的流心蛋黃，甘香濃郁，月餅表面更印上電車立體圖案，別具心思。

過往中秋節後，市民棄置大量的月餅包裝會對環境帶來負擔，望月今年在包裝月餅時使用 100%甘蔗纖維製造的月餅杯，取代過去沿用的透明膠杯，甘蔗纖維優點是易於被大自然分解，不對環境帶來傷害。

此外，限量版套裝內附有由香港電車董事總經理敖思灝先生及望月董事麥妙霞女士撰寫的感謝卡，非常窩心。

「流心奶黃月餅－香港電車限量版」於下列地點有售：

網上商店：

「望月」官方網站 (即日起至 20/9)

Pinkoi (即日起至 20/9)

K11 Live Shop (即日起至 13/9)

門市商店：

尖沙咀 K-11 (1/9 - 1/10)

金鐘 Lab Concept (1/9 - 1/10)

全線 City’super (3/9 - 1/10)

Taste 合和中心店、東薈城店、青衣城店、又一城店、形點店、太古廣場店、華蘭中心店 (4/9 - 1/10)

Aeon 康怡店、屯門店、荔枝角店 (10/9 - 1/10)

旺角銀行中心 (10/9 - 1/10)

原價：HK$398（1/9 - 1/10）

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責任編緝：王芷瑩