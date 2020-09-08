【誤信偏方】母親用殺蟲劑為兩名女兒滅頭蝨　致嚴重中毒長女抽搐吐白沫不治

▲ 母親用殺蟲劑為2名女兒滅頭蝨，長女最終不治。

相信偏方，隨時發生悲劇！尼日利亞一位母親，日前聽從髮型師的建議，用殺蟲劑為2名感染頭蝨的女兒洗頭，最終2名女兒嚴重中毒，大女兒更因大腦功能嚴重受損不治。

據媒體《P.M. News》報導，事件發生在尼日利亞哈科特港（Port Harcourt），一名母親發現自己9歲和4歲的女兒頭髮有頭蝨，聽從了髮型師的建議，買了殺蟲劑幫女兒洗頭及消滅頭蝨。2名女兒之後卻突然倒地，不停抽搐及口吐白沫，嚴重中毒，被送到醫院治理。

河流州州立大學教學醫院的兒科醫生Gloria Nwosu指出，2名女童經過數小時的急救後，幼女保住性命，大女兒卻抽搐超過2小時，影響大腦功能。氧飽和度亦一直維持低水平，血壓極高，女童不停口吐白沫，最終不幸死亡。

頭蝨患者多為幼童

據衛生署資料，頭蝨是一種只能寄生在人體頭部的細小寄生蟲，常見於頭髮，特別是耳背或頸後近領口的毛髮，偶爾亦會在眼眉或鬚間出現。最常見的病徵為頭皮發癢。過度搔抓會令頭皮出血或損傷，因而增加感染的機會。

若仔細檢驗，可在患者髮根發現頭蝨卵。頭蝨卵有別於頭皮屑。頭蝨卵一般為白、黄、褐或灰色，表面光亮，呈橢圓形，並緊附在髮幹上；頭皮屑則呈暗啞薄片狀，並容易掉下。任何人士均有機會染上頭蝨，患者多為幼童，因為他們在玩耍時經常會跟同伴有緊密接觸。

可以密齒梳子清除頭蝨卵

皮膚科專科醫生陳厚毅表示，頭蝨一般可依附在死物上生存1至2天，而且傳染性高，若共用個人物品，例如帽子、梳子、甚至床單及被鋪，均有可能患上頭蝨。他又指，頭蝨與個人衛生習慣無關，在香港不常見。

他提到，患上頭蝨最嚴重可因過度搔抓，導致頭皮出血及發炎，但若及時求診，使用醫生處方的殺頭蝨藥水及除頭蝨專用梳子，一般1至2星期便可康復。

治理方法

如懷疑患上頭蝨，應立即求醫

按照醫生的處方，使用藥性塗劑或洗頭水以殺滅頭蝨

患者應使用密齒梳子清除頭蝨卵，請小心處理頭蝨卵

髮刷、梳子、帽子及被服等個人物品，應用熱水及清潔劑徹底清洗

應檢查患者的家庭成員及與患者有親密接觸的人士，以確定是否患上頭蝨，及按需要接受治療

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責任編輯：羅嘉欣