【全民檢測】許正宇到訪檢測中心為醫護打氣　籲市民把握機會參加檢測

▲ 許正宇（右一）聽取中心負責人員講解檢測流程和人手安排。（政府新聞網圖片）

普及社區檢測計劃今日（8日）為第8日，截至早上8時，預約登記檢測人數為121.3萬人。財經事務及庫務局局長許正宇今日到訪位於大會堂的社區檢測中心，了解中心在計劃延長運作首天的情況，並為醫護和工作人員打氣。

為切斷2019冠狀病毒病在社區的傳播鏈，港府於9月1日起開展普及計劃，在全港各區社區檢測中心為市民提供一次免費檢測服務，盡早識別隱形患者，並於早前決定延長普及計劃4天至9月11日。

▲ 許正宇（右一）與社區檢測中心的工作人員交談。（政府新聞網圖片）

今日為延長計劃後的第一天，許正宇聽取中心負責人員講解檢測流程和人手安排，以及中心實施的感染控制和社交距離措施。他又與工作人員交談，感謝他們參與計劃，與社會攜手抗疫。他說，普及計劃有助香港遏止疫情，為往後可能出現的情況作好準備，令市民的生活和社會經濟活動可逐步回復正常。



許正宇呼籲市民把握機會參加檢測，各社區檢測中心會盡量配合，做到「願檢盡檢」的目標。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭詩詩