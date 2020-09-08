【全民檢測】截至早上8時有逾120萬人預約檢測　19採樣中心今日額滿

▲ 聶德權指，將決定是否再延長檢測計劃。（經濟日報資料圖片）

全民自願檢測計劃今日（8日）踏入第8日，截至早上8時，有121.3萬人已預約進行檢測，當中119.7萬人已採樣，有1,554宗屬重複檢測；今日則有19個採樣中心額滿。

負責統籌的公務員事務局局長聶德權今日在電台節目中表示，目前接獲224宗懷疑「被登記」個案，當中126宗懷疑涉及盜用他人資料，已經轉交警方跟進。

聶德權指，計劃至今找出16個新冠肺炎確診者，當中涉及數條傳播鏈，形容個案「包羅萬有」，認為計劃有助找出社區隱形患者，同時反映本港第三波疫情傳播已經深入社區不同層面，呼籲市民不應鬆懈，提醒危機仍然存在。



對於計劃會否再延長多3日，聶德權說，當局要完成檢視今日各檢測中心的需求之後，才決定個別中心是否要再延長服務；又強調目前的檢測能力完全無問題，若再有更多市民參與，實驗室都有能力處理。

被問及計劃出現懷疑「假陽性」個案，聶德權說，有關情況過去有時會出現，不清楚是否有檢測程序出現問題，但個案最後都要進行覆檢。

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記者：陳曉瑩