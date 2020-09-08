【反黑路人甲】高海寧爆胸飛撲生擒王浩信　莊明麗：攣也讓你變直【有片】

▲ 《反黑路人甲》高海寧色誘王浩信。

王浩信所飾演的張細倫在劇集《反黑路人甲》豔福無邊，經常周旋於美女當中。昨晚（9月7日）《反黑路人甲》劇情講述高Ling高海寧所飾演的莊明麗誤會張細倫是同性戀，於是在《反黑路人甲》以性感吊帶裙色誘張細倫。

▲ 陸秋勸莊明麗收手。（《反黑路人甲》截圖）

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高Ling火辣色誘

莊明麗被水姐（蔣家旻飾）襲擊後，主動要求細倫派人保護自己，細倫便安排金排打手陸秋（朱敏瀚飾）貼身保護莊明麗。

後來陸秋把細倫和高彬（張振朗飾）的事情告訴莊明麗，希望她主動放棄細倫。

▲ 高Ling生擒王浩信。（《反黑路人甲》截圖）

莊明麗為求證陸秋的話，以性感吊帶裙造型飛撲細倫，即使細倫騙她自己是同性戀，莊明麗也表示沒開係：「即使你攣也讓你變直！」。最後細倫再用急知成功脫身。

高Ling在個人社交媒體分享自己在《反黑路人甲》以性感吊帶裙生擒王浩信的劇照，並配文：「今晚到底發生了什麼，搞到莊明麗要出絕招？」，有網民留言稱讚高Ling：「好誘惑！」

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高Ling瘦腰不瘦胸

昨晚高Ling的香檳貼身裙展現出她S型的美好身段，屬於「易胖體質」的高Ling亦曾大方分享自己的瘦身秘訣，要做到瘦腰不瘦胸，需要針對性運動。例如在家玩呼拉圈，因呼拉圈可以重點收腰部線條，令高Ling維持34D、24、34.5的身材。

▲ 高Ling曾表示今次角色非常好玩。（《反黑路人甲》截圖）

然而，配合「刮痧」消除水腫，把毒素排出身體體外，令視覺上看起來更加纖細。

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