  • 27°C
香港時間 : 2020908日 (二) 13:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【反黑路人甲】高海寧爆胸飛撲生擒王浩信　莊明麗：攣也讓你變直【有片】

娛樂 12:24 2020/09/08

分享：

熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

《反黑路人甲》高海寧色誘王浩信。

王浩信所飾演的張細倫在劇集《反黑路人甲》豔福無邊，經常周旋於美女當中。昨晚（9月7日）《反黑路人甲》劇情講述高Ling高海寧所飾演的莊明麗誤會張細倫是同性戀，於是在《反黑路人甲》以性感吊帶裙色誘張細倫。

陸秋勸莊明麗收手。（《反黑路人甲》截圖）

【反黑路人甲】細倫王浩信黑化成真坐館　水姐蔣家旻被活埋+高彬張振朗遭痛毆【有片】

高Ling火辣色誘

莊明麗被水姐（蔣家旻飾）襲擊後，主動要求細倫派人保護自己，細倫便安排金排打手陸秋（朱敏瀚飾）貼身保護莊明麗。

後來陸秋把細倫和高彬（張振朗飾）的事情告訴莊明麗，希望她主動放棄細倫。

高Ling生擒王浩信。（《反黑路人甲》截圖）

莊明麗為求證陸秋的話，以性感吊帶裙造型飛撲細倫，即使細倫騙她自己是同性戀，莊明麗也表示沒開係：「即使你攣也讓你變直！」。最後細倫再用急知成功脫身。

高Ling在個人社交媒體分享自己在《反黑路人甲》以性感吊帶裙生擒王浩信的劇照，並配文：「今晚到底發生了什麼，搞到莊明麗要出絕招？」，有網民留言稱讚高Ling：「好誘惑！」

【反黑路人甲】細倫高彬車廂激咀　張振朗：個場車戲大家都係忘記【有片】

高Ling瘦腰不瘦胸

昨晚高Ling的香檳貼身裙展現出她S型的美好身段，屬於「易胖體質」的高Ling亦曾大方分享自己的瘦身秘訣，要做到瘦腰不瘦胸，需要針對性運動。例如在家玩呼拉圈，因呼拉圈可以重點收腰部線條，令高Ling維持34D、24、34.5的身材。

高Ling曾表示今次角色非常好玩。（《反黑路人甲》截圖）

然而，配合「刮痧」消除水腫，把毒素排出身體體外，令視覺上看起來更加纖細。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【反黑路人甲】高海寧受母親影響理財要靠自己 孝順高Ling買樓放租收入全給家人
18:00 2020/08/21
【反黑路人甲】高海寧受母親影響理財要靠自己 孝順高Ling買樓放租收入全給家人
【反黑路人甲】張振朗由當黑到當紅　「高彬」勝不驕敗不餒：只要用心做觀眾會知道【有片】
19:10 2020/08/27
【反黑路人甲】張振朗由當黑到當紅　「高彬」勝不驕敗不餒：只要用心做觀眾會知道【有片】
【反黑路人甲】陳志健演晨爺兒子獲姜大衛提點　Otto跟林敬剛對打手臂全瘀
11:48 2020/08/31
【反黑路人甲】陳志健演晨爺兒子獲姜大衛提點　Otto跟林敬剛對打手臂全瘀
【反黑路人甲】徐榮趕拍《七公主》抽空陪囡囡包包　暖男爸爸：有少少時間都返嚟探小情人
12:23 2020/09/04
【反黑路人甲】徐榮趕拍《七公主》抽空陪囡囡包包　暖男爸爸：有少少時間都返嚟探小情人
【反黑路人甲】湯怡自揭洪卓立是初戀情人　單身兩年坦言現在有追求者【有片】
21:59 2020/09/05
【反黑路人甲】湯怡自揭洪卓立是初戀情人　單身兩年坦言現在有追求者【有片】
王浩信 高海寧 張振朗 蔣家旻 電視劇 娛樂人物職業 音樂會 減肥 刮痧 水腫

最高瀏覽

【港姐2020】今屆香港小姐冠軍由細靚到大　孝順孫女謝嘉怡陪嫲嫲去飲茶
12:53 2020/09/07
【港姐2020】今屆香港小姐冠軍由細靚到大　孝順孫女謝嘉怡陪嫲嫲去飲茶
【食用安全】類雌激素會致癌影響生殖能力　8款安全牛奶清單
07:00 2020/09/07
【食用安全】類雌激素會致癌影響生殖能力　8款安全牛奶清單
【港姐2020】今屆香港小姐冠軍上肥媽直播節目　揭開謝嘉怡凍齡爸爸真實身份
18:34 2020/09/06
【港姐2020】今屆香港小姐冠軍上肥媽直播節目　揭開謝嘉怡凍齡爸爸真實身份