麥浚龍以核電廠災難做新歌題材　《風林火山》曾想到切爾諾貝爾取景

▲ Juno新歌為「董折浦銘心」故事作總結。

Juno（麥浚龍）為「董折與浦銘心的愛情故事」，鋪排三年前展開一首又一首的作品，訴說著兩個角色不同年代的心路歷程，Juno新歌《我在切爾諾貝爾 等你》，則成為這個愛情故事最終章的引子，新歌將於9月8日中午12:00 派台。

Juno選擇以切爾諾貝爾這個地方作為《我在切爾諾貝爾 等你》題材，其實是三年來的精心鋪排。他說：「這個地方，開始了這個故事的起源，三年的企劃，應該在這個地方完結。切爾諾貝爾這個地方，經歷一夜突變，沒有一個圓滿的下場，而這個地方，象徵了人生的荒誕與失落。」

早前《勇悍・17》的歌詞最後兩句已有預告：「約定未來要到切爾諾貝爾跟你闖闖 當然心跳冒汗」，就發現這次設定董折要到切爾諾貝爾這地方，其實是角色有感每日勞碌地活着，然後因為一件事情而選擇有生之年到訪這個地方。

▲ Juno的「愛情故事」組曲將告一段落。（幻國文化）

作為最終章的歌曲，《我在切爾諾貝爾 等你》用上較甜蜜的曲式，以鋼琴及小提琴作為編曲主軸，以突顯那份甜蜜感覺，但歌曲尾段曲風突然轉換，並以長達分半鐘的純音樂作結。

Juno解釋，是想用作描述董折的心態，他說：「《我在切爾諾貝爾 等你》這首歌唱完了，但我想有一段角色心態上的突然轉變，一段較叛逆、無奈的畫外情感，是與故事情節有關的。人生不是只容納感情，還有種種無可奈可身不由己的事變。」

為了配合歌曲主題，《我在切爾諾貝爾 等你》的唱片封面，以至系列照片，都設定Juno身在切爾諾貝爾核電廠災難附近的城鎮普里皮亞芝（Pripyat），並站在標誌性的摩天輪前留影，加上猶如廢墟的場景設計，整體感覺猶如Juno親身前往當地拍攝一樣。

Juno對切爾諾貝爾的情有獨鍾，始於13年前，他分享道：「13年前開始留意這地方，一直都喜歡這地方，亦喜歡有關這個地方的故事、影集，甚至未有《the album part one》之前，已覺得這是一片『可惜』的地方。」

他之前拍攝電影《風林火山》也想到當地最景：「可惜當時因為有關輻射帶來的問題，如逗留時間、拍攝人數、安全性、還未開放等而未能在當地取景。近年聽說好了點，但暫時還未有前往的打算，慶幸近年多了有關這地方的電影、劇集，讓人有更多了解。」