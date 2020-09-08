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【開心速遞】《愛回家》第992至993集劇情預告　大龍生雷公電視慈善節目比舞【有片】

娛樂 12:23 2020/09/08

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

《愛．回家之開心速遞》

TVB《愛．回家之開心速遞》在今晚（9月8日）及明晚（9月9日）的劇情都與大龍生龍敢威（羅樂林飾）有關。

第992集（8/9）

敢威代言的保健藥執骨靈，遭雷公回收，換上由雷公代言的強骨素。

雷公還推出廣告，暗諷執骨靈藥效不及強骨素。

敢威不明白雷公何以處處針對他，及後終從家聰口中得悉原因。

雷公知敢威因買不到執骨靈而身體不適，假意讓秀琴母子送一箱執骨靈予敢威，藉機奚落他，敢威憤而離去。

陳生、昌叔等人因無法買到執骨靈，同樣感到不適，敢威見他們同病相憐，誓要讓執骨靈重新上架！

敢威遂與雷公打賭，相約在電視慈善節目中一較舞技……

第993集 （9/9）

敢威偕樹根競投古董花瓶，高價投得雷公的心頭好，藉此向他示威。

速熊的租約快將到期，樹根被加租十倍，認為雷公有意針對他，原來樹根早已種下禍根。

樹根找敢威商量對策，敢威竟着他……

樹根打算設法向雷公示好，讓雷公以為樹根與他同一陣線，藉此解決加租的問題，可惜計劃並未成功。

樹根唯有嘗試租用其他辦公室，同樣不果。

樹根及後發現雷公不單針對他，情況亦似乎越來越嚴重，他忍無可忍，決意找雷公單獨談判，更不惜犯險……

撰文 : TOPick柴犬出動

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