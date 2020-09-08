【為母則強】陪亡夫抗癌2年女兒面對死亡迷失　單親媽憑廚藝助孩子走出喪父陰霾

▲ 一名單媽媽分享陪伴亡夫抗癌的經歷，並利用廚房教導2名女兒面對死亡。

葵涌邨日前一宗倫常命案，46歲母親疑難頂壓力謀殺其21歲智障兒子，引起大眾關注照顧病患者的問題。一名單親媽媽在網上投稿表達照顧癌夫的心聲，憶述陪伴抗癌的路壓力巨大，政府支援太少。丈夫去世後，2名女兒心靈受創，媽媽慶幸女兒喜歡自己的廚藝，決定從廚房入手，每日弄精美便當送返學，讓女兒感受到媽媽的愛，逐漸走出陰霾。

港媽以「重新活過來的母親」之名投稿至facebook專頁「Day Day Explode 日日爆」，憶述作為癌症病人照顧者的經歷，並分享如何與女兒重建新生活。她指下周是丈夫第一年死忌，回想丈夫死前2年患癌，作為丈夫惟一照顧者的她，看著丈夫的情況每況愈下，情緒已達崩潰邊緣，但對著女兒又要扮堅強。

最尾嗰一年真係好痛苦……但小朋友仲細未完全明，始終要正常生活，對住佢哋又要即刻變面陪玩陪笑。所以真係好佩服啲長期病患嘅照顧者，無論任何方面承受嘅壓力都好大。

▲ 港媽每日炮製精美飯盒親自送到學校給女兒。（相片來源︰「Day Day Explode 日日爆」fb專頁）

理解葵涌邨殺子母親苦況

對於葵涌邨殺子母親的苦況，港媽大表同情及理解，「媽媽一定都好愛錫個仔，但情緒屈埋太耐，壓力好大。」她直指政府提供的支援太少，令社會埋下計時炸彈，「佢根本唔會理亦唔會改善。」

港媽一家四口住唐樓，但丈夫的癌細胞後來擴散到盤骨，走路好辛苦，出入覆診需坐輪椅，醫院有非緊急接送服務去覆診，提供樓梯機助上落樓；但若果去看私家醫生、做其他治療等，港媽惟有叫住好遠的爸爸來幫手，一前一後扶起丈夫。

▲ 每個卡通飯盒都有驚喜。（相片來源︰「Day Day Explode 日日爆」fb專頁）

中產家庭缺乏政府援助

她批評各公院醫療的排期均「排到天荒地老」，希望病患者轉做私家會快些。她認為窮人都有資助未算最慘，中產家庭如她才是最無助。

我哋唔係有錢又唔係完全冇錢嘅人，想申請綜援一樣要資產審查，個額仲要低到一個點，唔計樓唔計車唔計積蓄，其實就咁保險就已經爆額。

女兒難面對死亡找社工傾訴

到丈夫離世後，港媽既要面對喪夫之痛，又要處理2名女兒的情緒，「細女試過喺學校自己搵社工姐姐傾計」。初頭幾個月，女兒仍然正常返學，放學趕功課溫書，但明顯見到她們有迷失，仍未適應。

▲ 媽媽全靠廚藝，助女兒走出喪父陰霾。（相片來源︰「Day Day Explode 日日爆」fb專頁）

廚房變身三母女小天地

而今年1月因疫情停課後，每日都是3母女在家你眼望我眼，港媽開始找方法重建全新的生活模式，發現一切可從廚房開始。在丈夫離世一個月後，港媽就精心炮製卡通飯盒，每日中午送飯去學校給女兒。

只係想佢哋知道，仲有媽媽陪伴住佢哋，最緊要佢哋心靈上冇感到有缺陷，我就開心㗎喇。

由於女兒很喜歡媽媽的廚藝，要求餐餐煮，故港媽購入新餐枱，改到廚房開飯，變成三母女的小天地，「佢哋好期待每餐入廚房開飯有乜驚喜……仲多咗個習慣，每日開飯前都會同佢地影相。」

一年快將過去，三母女已經適應新生活，讚揚女兒都好乖。港媽揚言為母則強，並感謝年約70歲的父母一路上支援，她希望其他照顧者明白，雖然過程好痛苦和徬徨，但這段時間可能是病患者的生命最後階段，好需要照顧者的支持，「最緊要搵位放鬆，佢哋並不孤單㗎。」

文章及相片由「Day Day Explode 日日爆」授權轉載編輯

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責任編輯︰林綺玲