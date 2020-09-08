【BB確診】14天大女嬰患壞死性小腸結腸炎兼染疫　父母憂被隔離狠心棄嬰不簽紙進行手術

▲ 一名14天大印度女嬰本身有腸道疾病，父母帶她到醫院求診，及後發現女嬰染疫，父母狠心棄嬰。

全球持續受新冠肺炎疫情影響，印度是繼美國之後確診數字最高，至今屢計逾420萬宗確診，曾一天內新增超過9萬人染疫。近日，一名14天大女嬰本身有腸道疾病，父母帶孩子到醫院求診，及後發現女嬰亦染上新冠肺炎，父母得悉後竟狠心棄嬰，由於沒有監護人簽名，醫生不能隨便為嬰孩進行手術，情況危急。

綜合印度傳媒報道，女嬰的父母來自帕拉木縣（Palamu）比什蘭布爾街區（Bishrampur block）貧民區，女嬰患有壞死性小腸結腸炎。上月29日，父母將女嬰送到拉金德拉醫學科學研究所醫院（RIMS）準備接受手術。

患腸道疾病女嬰染疫

印度當地受疫情影響，醫生需按照指示為病人在手術前進行新冠肺炎檢測，包括該名女嬰，上周四（3日）晚上出報告，報告顯示該名女嬰不幸確診染疫。當醫生告知父母其孩子確診的消息，他們竟然棄嬰失蹤。

兒科醫生Abhishek Ranjan表示，女嬰的父母可能擔心自己是緊密接觸者而被迫隔離，再加上認為BB存活的機率不大，因而採取如此極端的做法。他又指︰

女嬰因腸壞死破裂，需開刀做手術，急需監護人簽名同意才能接受手術，可是未找到監護人，只好報警求助。

院方希望盡快找到該女嬰的家長下落，嬰兒現時入住深切治療部ICU，情況危急，在未能進行手術的情況下，院方將利用其他可行資源救治她。如未能做手術，嬰兒隨時性命不保。

據本港的醫院管理局的資料，壞死性小腸結腸炎多發生在早產嬰，腸臟缺氧和細菌感染的腸道內壁損傷，會令腸道出現受損甚至嚴重腸穿孔。當腸穿孔發生時，在腸道內的細菌可能進入嬰兒的腹腔和血液，引發如腹膜炎或敗血症等危及性命的併發症。

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責任編輯︰王明芳