【貧童困境】基層小學女生家貧沒WiFi　快餐店外席地而坐接駁免費上網做功課

▲ 兩名小學女生因家中沒WiFi，在快餐店外席地而坐，以接駁免費上網做功課。

新冠肺炎疫情仍肆虐全球，各地學生未復課前，暫以網上學習，可是並非每個家庭都能負擔上網設施。美國有網民拍攝到一張照片，兩名小學女生因家中沒WiFi，而在快餐店外席地而坐，以接駁免費上網做功課。照片在網絡瘋傳，令不少人關注基層學生的困境。

女童坐石地與垃圾桶為鄰

據英國《每日郵報》報道，事發在美國加州，該照片由一名女網民於8月26日在Instagram發布，她表示照片是媽媽傳給她。她解釋當時兩名女孩拿著手提電腦，在當地快餐店Taco Bell門外的石地上坐下來，試圖連接店內的WiFi上網做功課。

從照片可見，這兩個小學女生盤膝坐在石地上，用腳托著手提電腦在打字，身旁放有筆記簿及筆，附近有垃圾桶。其後，兩名快餐店的店員上前關心，了解她們的情況。發布照片的網民寫道︰

很多人都不必擔心WiFi問題，就可以在家學習或工作……希望由幼兒園至大學的每個學生都享有免費WiFi來學習，尤其是疫情下。

▲ 兩個小學女生盤膝坐在石地上，用腳托著手提電腦在打字。（相片來源IG @ms_mamie89）

加州120萬學生沒電腦或網絡

加州已累積超過69萬人確診，逾1.2萬人染疫亡。在疫情嚴峻下，學校改以網上教學，可是不少學生沒有足夠的網上教育資源。5月一項調查發現，加州約有120萬學生沒有電腦或WiFi網絡上網課。有網民在照片留言︰

當很多小朋友安坐家中上網課，這兩個女孩卻在街頭奮鬥。

加州蒙特利縣（Monterey Country）的薩利納斯市（Salinas City）確定兩個女孩都是該區的學生，她們分別於Sherwood Elementary School及Los Padres Elementary School就讀。

薩利納斯市小學區在一份聲明中指，他們已知悉這張照片，並已向兩名女童提供所需資源。公共關係官員Richard Gebin稱，當局已為女童的家庭提供WiFi，以便學生可以在家中安全地接受網上教學。

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責任編輯︰駱秀玲