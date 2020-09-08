【減肥大作戰】減肥不用戒澱粉質捱餓　中醫教調整營養比例可飲珍奶食牛扒

▲ 中醫表示，只要調整3餐營養比例，減肥也可喝珍珠奶茶，吃牛扒。

減肥等於要戒澱粉質，甚至要斷食？台灣中醫師許淳彰表示，這些方法也很難維持，減肥計劃結束後很易破戒或「報復性大吃」。他分享減重飲食方法「4321原則」，教大家調整3餐營養比例不用捱餓，也能吃自己喜歡的食物，如珍珠奶茶、牛扒。

許醫師在其facebook專頁表示，飲食「4321原則」可讓大家減肥前後的飲食，也差不多與正常人一樣。他指出，若再搭配中藥治療，就可很順利找回輕盈的體態。

4321飲食原則

睡前4小時不吃東西，早餐、午餐和晚餐的「營養比例」是3:2:1，但不是份量比例。

早餐：吃得最有營養、最豐盛。飲食均衡，甚麼都能吃。醣類、脂質、蛋白質全部都要攝取。

午餐：吃六七分飽。醣類、脂質、蛋白質全部都要攝取。

晚餐：只吃蔬菜水果，要吃到飽。

許醫師表示，按以上飲食原則減肥，把珍珠奶茶、牛扒、雞扒，以及熱炒、燒烤等食物改在早餐或午餐時段進食，都可以吃到飽。

睡前飲食熱量難消耗 易轉化為脂肪

他續指，中醫理論認為「胃不和則寐難安」，故此建議睡前四小時不吃東西。這主要是避免睡前飲食的熱量無法消耗，因為在休息時間，多餘的熱量會轉化為脂肪並儲存起來，會增加腸道負荷，進而影響睡眠品質。若睡不好，身體代謝自然也會變差。

他提醒大眾，減重速度的快慢與體質、生活習慣息息相關，以上飲食方式僅供參考，大家可以多方嘗試，找出最適合自己的方法，或是尋求專業醫生諮詢。

文章內容獲「許淳彰中醫師-暖爸中醫日記」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣