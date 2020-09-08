【反黑路人甲】「絕世好女友」湯怡單身兩年被催婚　喜歡小朋友坦言渴望做媽媽

▲ 「絕世好女友」湯怡單身兩年被親友催婚，有新戀情仍然願意大方公開。

湯怡憑TVB熱播劇集《反黑路人甲》演芷珊一角成功入屋，更獲封為新一代「絕世好女友」。雖然湯怡已回復單身將近兩年，但至今她的名字依然跟曾相戀11年的前男友洪卓立相連。湯怡直言對此並不介意，坦白稱與對方仍保持聯絡，更相信未來的男友夠成熟接受這件事。

湯怡於《反黑路人甲》演個性溫婉的芷珊，與日久生情的張細倫（王浩信飾）關係曖昧，不過豔福無邊的細倫有太多狂蜂浪蝶，例如極度進取的明星莊明麗（高海寧飾）、體貼照料型的督察顧欣頤（馮盈盈飾）、擅於把男人玩弄股掌之中的黑幫頭目姚清水（蔣家旻飾），相對湯怡飾演的芷珊，採取的是以退為進的方法。

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▲ 湯怡一向給人鄰家女生的清純感覺。（黃建輝攝）

為免錯過願由被動變主動

湯怡說：「細倫對每個女生都好殷勤，對我來說很無安全感。我性格不愛跟別人爭，內心喜歡他但不會說出來，性格被動的我覺得如果是屬於我的，根本就不需要去爭取。」

現實中的湯怡自認與芷珊性格相似，但性格內向的她因經歷開始改變：「以前很容易害羞，對著喜歡的人手足無措、不懂表達。現在聽多了身邊朋友的故事，不想讓自己後悔和錯過，就要主動一點。」

▲ 怕醜內向的她認為自己過去太被動。（黃建輝攝）

實際行動比承諾重要

劇中細倫曾向各位女士寫下「欠單」，誤以為自己與芷珊酒後發生一夜情的他，亦曾向芷珊遞上欠單許下承諾，問到湯怡對「承諾」二字的看法，她認為行動才是最實際。

自認是感性的她，想法其實非常理性：「每個人都會『講』，但能夠『做』到多少才是答案。好多人得個講字，到行動那刻就會有許多籍口去阻攔你自己，所以對方答應我甚麼先聽著，但不會放心上，不想自己有希望和失望。」

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▲ 劇中與王浩信的感情線由一場誤會開始。（《反黑路人甲》劇照）

時間寶貴但不願將就

很有耐性的湯怡，不介意花時間去觀察和等待：「時間不是問題，如果能夠實在地把東西呈現在我眼前，我的安全感會比較多。」

但在社會框架下，女生的時間相對有限，現年32歲的她，身邊朋友都是早婚一族，不少已經生兒育女，湯怡難免被催婚。

▲ 非常喜歡孩子的湯怡，當然希望盡快成家立室。（黃建輝攝）

她說：「我在小孩面前會變了另一個人，朋友知我喜歡小朋友都叫我早點生，身體又可快點復原。我都有想過，但跟一個不夠愛的人結婚，之後要對一輩子，不能為結婚而結婚。」

處於娛樂圈這個普遍遲婚的行業，湯怡亦明白許多事情可遇不可求：「當然越早生小朋友越好，但許多事都是可遇不可求，例如另一半，越強求越難，最重要還是開心。」

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▲ 因為一張欠單，與王浩信的關係糾纏不清。（《反黑路人甲》劇照）

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家人施予結婚壓力

最感壓力的絕對是來自家人的催促，單身兩年的湯怡直指媽媽擔心她「嫁不出」，常追問她有否拍拖：「她擔心我、想抱孫，會跟我身邊的女性朋友講，她們亦有積極幫我物色對象。一開始好抗拒，最近半年開始放開一點，我的生活圈子很小，食餐飯當識個朋友，感覺舒服些。先相處再考慮能否發展，如果一開始的心態就是想談戀愛，就不是那回事了。」

身為公眾人物，感情世界似乎要更加謹慎，性格內斂的湯怡可能更甚，雖然開始擴闊圈子結識新朋友，但坦言短時間內未會有新戀情公開：「對我來說要先了解、相處一段日子，覺得OK再開始。好多人調轉，開始了再相處，萬一相處不來要分手，大家都會受傷，而且不想讓別人覺得我玩弄感情。」

▲ 身為公眾人物要更加小心處理感情問題。（黃建輝攝）

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前度之名永遠如影隨行

湯怡怎樣看都不像是所謂玩弄感情的人，上一段街知巷聞的戀情維持了11年，最近才得知原來對方是她的初戀。

至今分手將近兩年，兩個名字仍然形影不分，湯怡坦言：「都一起11年了，大家感覺像家人、好close。好多人都難以置信我們分手後仍是朋友，一來是已是家人，二來我們和平分手，並非涉及之前報導所說的事，所以分手後仍保持聯絡，一起養的一對小狗，還是會輪流照顧。」

▲ 與洪卓立相戀11年來，一直被視為娛樂圈中的金童玉女。（instagram圖片）

問到會否擔心下一任男友會介意時，她謂：「一個人夠成熟，就會知道我跟他（前度）之間並不涉及愛情。我明白不是很多人都試過拍超過十年的拖，但我希望我另一半夠成熟去處理這件事。」

這種牽絆未有影響湯怡對對待下一段感情的態度，雖然公開戀情會有壓力，但她依然希望能夠大方得到祝福：「雖然公開定會有壓力，始終是私人事不想拿出來公開討論，但好處是能夠與男朋友出街拍拖，像個正常人出街、睇戲、食飯，這是一件我好渴望的事，當然會想在一個穩定狀態下公開。」

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服裝：THE KOOPERS

場地：HEXA 六公館

記者：陳心怡

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