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【食用安全】飯盒膠邊易發霉藏菌變爛　港媽淘寶買$15膠邊幫飯盒「重生」【附清洗膠邊方法】

食用安全 12:52 2020/09/08

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

飯盒膠邊易發霉藏菌變爛，港媽淘寶買飯盒膠邊「重生」。

為了抗疫，不少人都由外出食飯轉為帶飯。不過，長期使用飯盒下，蓋子的膠邊就容易出現積藏污垢、出現黑點發霉。近日就有網民在淘寶購買了$15的飯盒膠邊，助飯盒重生。其實，膠邊容易發霉藏菌，應不時取出清洗，有兒科醫生就教授正確清洗方法。

港媽在Facebook群組「淘寶開心share」發帖，指由於帶飯的膠圈吸了很多異味，又開始發霉有黑色點點及變爛，於是便在淘寶淘了同飯盒型號的膠圈，幫飯盒「重新做人」。

她表示，訂購時要留意保鮮盒的牌子及型號。據店鋪顯示，每個膠圈售價約15港元，並有不同型號，如屬其他牌子，買家亦可自行量度膠圏長度選購。另外，亦有其他網民發現淘寶上有更便宜、$5一條的飯盒膠圈。

同場加映，隔夜菜致癌風險：

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其實，飯盒的防漏膠邊是孳生霉菌的溫床，不少人都沒有將盒蓋膠邊拆出來清洗的習慣。兒科專科醫生洪之韻曾指出，若發現家中的膠器皿發霉，即代表家中不通風。若發現器皿出現白色黏性液性，就要小心，因為這是霉菌出現的先兆。

要有效消滅霉菌，她建議將器皿分拆，再用1：99的漂白水清洗，並拭擦表面，然後抹乾放在通風地方。

霉菌依附在膠質表面時，只用水不能沖走，即使用蒸汽消毒，膠面仍會有殘餘霉菌，需擦走才可以。

建議清洗方法：

  • 經常用刀或尖利工具挖出飯盒或水樽膠邊清洗，有需要時用牙刷擦淨，完全風乾後才置回膠條
  • 若膠條出現頑固污漬，可用梳打粉溝水，用牙刷擦走或浸一晚
  • 若已出現霉點，可以稀釋漂白水浸洗，但最後必須用洗水洗淨，確保無殘留
  • 用保鮮紙分隔飯盒和蓋，減少飯餸汁滲入膠邊的機會

 

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責任編輯：羅嘉欣

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