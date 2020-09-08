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【限聚令】9月11日起食肆可4人一枱　重開遊戲機中心 、麻雀天九耍樂處所

社會 13:05 2020/09/08

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

政府宣布重開所有體育處所。

本港疫情緩和，上星期三（2日）當局宣布進一步放寬社交距離措施，包括延長晚市堂食至晚上10時，惟入坐人數仍不可逾半，重開健身室、按摩院等處所，措施在9月4日生效至本周四（10日）屆滿。食物及衞生局局長陳肇始、商務及經濟發展局局長邱騰華和民政事務局局長徐英偉今日（８日）公布最新的防疫措施。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約6宗確診個案

食物及衞生局局長陳肇始指出，以最新疫情發展，以有系統、有序及分階段地放寬社交措施，以啟動本港的經濟活動，考慮疫情持續放緩，9月11日星期五起，限聚令放寬至4人，增加食肆可同坐人數至4人，也會重開所有體育處所，包括溜冰場，遊戲機中心、麻雀天九娛樂場所等，有關措施延長7日。

其中在公眾溜冰場只容許小組或私人教導，連教練在內，每個小組不得超過4人，至於遊戲機中心，每一個娛樂遊戲站，遊戲機或設施，不得超過４人駐留，而博物館不得超過容納人數的50%，每個小組不得超過4人。不過浴室、派對房間、夜店及夜總會及泳池仍關閉，陳肇始指或於下一階段考慮重開。

她又表示截至今日中午12時，大概有93萬2千個結果，已上載至普及社區檢測的系統中，已有121.1萬人透過網上系統預約登記。

有關防疫措施的規例包括香港法例第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》、第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》、第599I章《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》。一文看清全民檢測的預約及檢測中心地址，即看:【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

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記者：伍瑋瑋

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