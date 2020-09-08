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【重開主題樂園】邱騰華期望9月18日起　取消主題樂園及展覽活動社交距離限制

社會 13:16 2020/09/08

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

邱騰華預告期望9月18日起取消主題樂園等社交距離限制。

本港疫情緩和，食物及衞生局局長陳肇始、商務及經濟發展局局長邱騰華和民政事務局局長徐英偉今日（8日）會見傳媒宣布再放寬防疫措施。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約6宗確診個案

陳肇始宣布，9月11日起食肆堂食可由2人一枱放寬至4人一枱，另亦重開遊戲機中心、溜冰場、麻雀天九娛樂場所等。商務及經濟發展局局長邱騰華指出，雖某些經濟活動暫不可重新開放，但希望可在9月18日可對主題樂園及展覽活動撤銷社交距離限制。

他相信主題樂園在重開時，園內的防疫措施會做好防疫措施，包括在園內不斷清潔、入園前先預約等，惟有關決定仍須與當局商討，當局亦會留意本周的疫情，希望今次的預告可以令業界做好準備。

了解更多有關放寬防疫措施，即看：【下一頁】

有關防疫措施的規例包括香港法例第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》、第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》、第599I章《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》。一文看清全民檢測的預約及檢測中心地址，即看:【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：郭詩詩

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