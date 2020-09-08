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【限時優惠】7-Eleven免費送5,000份早餐　玩遊戲獲免費電子換領券【附優惠詳情】

精明消費 13:15 2020/09/08

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

7-Eleven推出玩遊戲送早餐活動！（圖片由7-11提供）

7-Eleven的HOTSHOT熱賣點於9月9日起推出麻油味公仔麵，由9月9日至9月13日，一連5日，7-Eleven更送出共5,000份7仔地道滋味早餐，大家參加遊戲，便有機會得到免費早餐！

香蒜撈麵配搭魚蛋，飽肚下午茶之選。除了香蒜撈麵亦可選擇湯米粉或麻油味公仔麵，搭配其他小食。（圖片由7-11提供）

HOTSHOT熱賣點早餐除了有餐肉米粉和芝士腸米粉外，新加入麻油味公仔麵，配搭魚蛋5粒或燒賣5粒或烚蛋1隻以及熱飲一杯。由9月9日中午12時起至9月13日晚上11時59分，一連5日，更送出共5,000份7仔地道滋味早餐。

（圖片由7-11提供）

於推廣期間，每天中午12時正，登入「7仔地道滋味早餐遊戲」活動網站hsgame.711campaign.com，根據遊戲指示於限時內準備好「7仔地道滋味早餐」即有機會享用美味熱賣點早餐B乙份。

每天首1,000名得獎者將在一個工作天內收到手提電話短訊 （SMS）獲得「熱賣點早餐B免費電子換領券」之連結，換領熱賣點早餐B 乙份。所有參加者更可獲得$3電子優惠券，於購買熱賣點早餐B時使用。

遊戲玩法

根據遊戲指示於限時內準備好「7仔地道滋味早餐」，每天首1,000名完成遊戲即可獲得早餐B免費電子換領券」乙張。（圖片由7-11提供）

根據遊戲指示於限時內準備好「7仔地道滋味早餐」，於20秒內將適當的食材向下拉至合適的位置，完成一份７仔地道滋味早餐！ 每天首1,000名完成遊戲並輸入姓名及香港有效手提電話號碼之參加者，即可獲得「7-Eleven熱賣點早餐B免費電子換領券」乙張。（每個登記之手提電話號碼最多只可獲得「7-Eleven熱賣點早餐B免費電子換領券」乙張）

於20秒內將適當的食材向下拉至合適的位置，完成一份７仔地道滋味早餐！（圖片由7-11提供）

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責任編緝：王芷瑩

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