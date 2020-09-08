【防疫措施】卡拉OK、派對房間及波波池仍關閉　陳肇始：視乎疫情或於下階段重開

▲ 陳肇始指視乎疫情，再重開其他處所。（馮漢柱攝）

本港疫情緩和，食物及衞生局局長陳肇始、商務及經濟發展局局長邱騰華和民政事務局局長徐英偉今日（８日）公布最新的防疫措施，政府考慮疫情持續放緩，9月11日星期五起，限聚令放寬至4人，增加食肆可同坐人數至4人，也會重開所有體育處所，包括溜冰場，遊戲機中心、麻雀天九娛樂場所等，有關措施延長7日。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約6宗確診個案

政府今日的公布當中，卡拉ok、酒吧及浴室等處所仍然要關閉，陳肇始指出今次是第三階段的放寬，當然如果情況許可，疫情沒有急劇的逆轉，會進入第四個階段，放寬一些未放寬的處所，希望今次的放寬更加精準，不過由於社區仍有不明源頭的個案，需要平衡風險，她表示放寬措施會有一定的爆發風險，社區仍有隱形患者。

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主題公園社交距離措施可望於9月18日取消，即看:【下一頁】

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記者：伍瑋瑋