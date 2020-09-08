【捐髮助人】毋懼同窗霸凌排擠捐2年長髮助癌友　視障男生：希望透過自己力量幫到人

▲ 視障男生毋懼霸凌排擠捐2年長髮助癌友。

每個人也有助人的力量。台灣YouTuber「P歪」近日拍片分享，其視障弟弟「睿子」因眼疾，求學期間曾受同窗霸凌排擠，但睿子卻一直感恩善心人曾捐眼角膜給他，期望能透過自己的力量幫助別人，故捐贈留了兩年的2年長髮幫助癌友。

YouTuber「P歪」在短片中分享，弟弟睿子將留了兩年的頭髮剪掉，捐給做化療而沒有頭髮的癌友，而這一次是他第2次的捐髮經驗。

睿子在短片中分享自己捐髮原因，稱之前有善心人士捐贈了眼角膜給他，他懷著感恩的心態，希望能透過自己的力量幫助別人，長大後萌生蓄髮的念頭，等頭髮留長了，再捐出去給那些因為癌症做化療而沒有頭髮的癌友，而最近這次，是他第2次的捐髮經驗。

P歪和他的媽媽亦在短片中憶述，睿子小學五年級時曾遭同學霸凌排擠時，不禁留下眼淚，

他告訴我不喜歡上體育課，因同學會當他是籃球板，拿籃球來砸他頭，甚至還向他吐口水，拿沙子灑在他頭上。

媽媽稱，最後一次爆發是兒子睿子首次留長髮要捐髮，在接兒子放學時，兒子問可否帶他去洗頭髮，因被同學吐口水，遂引發她向老師投訴。雖然家人不斷給予他正向鼓勵，但媽媽和P歪談到這一段仍忍不住心疼落淚。

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責任編輯：羅嘉欣