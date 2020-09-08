【旅遊氣泡】港府已向11個國家提出恢復互相出行　出發前及抵埗後亦要檢測

▲ 邱騰華透露，至今已向11個國家提出願意作出雙邊討論「旅遊氣泡」形式，恢復互相出行。（馮漢柱攝）

本港第三波新冠肺炎疫情放緩，消息指本港今日（8日）新增約6宗確診個案。政府今日（8日）指，疫情持續放緩和漸趨穩定，宣布進一步放寬防疫措施。商務及經濟發展局局長邱騰華透露，港府自6月中與不同國家討論以「旅遊氣泡」形式恢復互相出行，至今已向11個國家提出願意作出雙邊討論。

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他續指，由於各地檢疫措施和疫情不同，仍要按照階段性、有限制和風險管理安排，至今有5至6個國家表示有興趣，包括日本和泰國已開始雙邊接觸。

邱騰華又指，除了已與德國、法國、瑞士接觸外，歐盟委托德國為代表國家，港府會透過德國商討其他歐洲國家的安排，而澳洲和紐西蘭亦表示有興趣，惟兩地仍要討論澳紐之間的氣泡，而今早亦向越南、馬來西亞和新加坡發信。

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邱騰華指出，全球疫情蔓延下存有兩難，因現時香港是以隔離式為所有進入本港的人士進行檢疫，但仍有部分國家是沒有。他希望旅遊氣泡可在指定地方及國家，可令兩地市民安心的互相往還，但要建基於兩地的疫情受控程度要相近或對等。

他強調，「旅遊氣泡」有必不可少的措施，包括旅客出發前要有檢測結果，須有兩地政府和衞生當局認可，抵埗後亦要覆檢。他又指，部分國家個別城市的防疫措施不同，當地或需要有額外的行走範圍的限制等，亦會考慮會否在開始時設限額。

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邱騰華認為，本港進行社區檢測，相信可增加其他國家對本港疫情的信心，但重申現時距離可以恢復出行仍有一段時間，兩地要就檢測方面做好準備，相信近兩周的檢測供應逐步增加，加上檢疫實驗室增加，本港市民可用合理的價錢得到檢測結果，可以加速政策的進行。

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記者：陳子謙、郭詩詩