【TENET天能】《潛行凶間》導演開創逆時科幻間諜片　路蘭：時間流動最具電影感

▲ 大導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）新作《TENET天能》（Tenet），加入時間逆轉元素，在專訪中親自拆解拍攝秘密。

大導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）新作《TENET天能》（Tenet），由尊大衛華盛頓（John David Washington）、《吸血新世紀》（Twilight）系列羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）及伊麗莎白迪碧琪（Elizabeth Debicki）主演，是疫情下戲院重開首部在全球先後上映的荷里活鉅製，其燒腦劇情及前所未見的視覺震撼，引來熱議。(以下內容不含劇透）

身在美國的荷里活大導演基斯杜化路蘭，日前在香港凌晨時分透過視像會議軟件Zoom，和香港傳媒分享本片背後的創作及製作點滴，解釋他為何會把時間逆轉這科幻概念，注入傳統間諜電影中。

▲ 基斯杜化路蘭今次拍《TENET天能》，繼續結合IMAX攝影機和70mm菲林拍攝，（電影公司提供）

對時間概念著迷

「我向來對時間這個概念感到着迷，它難以捉摸又抽象，我們不懂解釋它。直至電影攝影機的發明，大家終於可以用全新角度去理解時間。」身在美國的荷里活大導演基斯杜化路蘭，日前在香港凌晨時分透過視像會議軟件Zoom接受香港傳媒訪問。

現年50歲的英國導演基斯杜化路蘭，由1998年的《The Following》至今拍了11部長片，當中包括《蝙蝠俠》「夜神三部曲」、《潛行凶間》（Inception）及《星際啟示錄》（Interstellar）等，他憑2017年《鄧寇克大行動》（Dunkirk）獲提名奧斯卡最佳導演。

▲ 《TENET天能》由《吸血新世紀》的羅拔柏迪臣（右）及尊大衛華盛頓（中）聯合主演。（劇照）

攝影機呈現時間流動

他的作品總有獨特的敘事結構，而在其創作裏，時間還能夠彎曲、扭轉、平行發展，他今次自編自導及監製的《TENET天能》就更大玩時間逆轉。

他解釋︰「我許多部電影都是建基於攝影機能夠看到時間的流動（如慢動作、逆向動作等），今次我們透過攝影機用影像呈現出時間如何逆轉，這是其他媒介做不到，因此我認為時間是最具電影感的題材。」

▲ 戲中反派軍火商Sator（簡尼夫伯納飾演）和其太太Kat（伊麗莎白迪碧琪飾演） 的關係耐人尋味。（劇照）

戲中主角尊大衛華盛頓飾演的無名特務，被選中加入名為「Tenet」的組織。為阻止第3次世界大戰發生，他潛行於凶險的國際諜戰，執行一項超時空任務。期間他遇上羅拔柏迪臣飾演的Neil跟他出生入死。而為接近簡尼夫伯納（Kenneth Branagh）飾演的軍火商Sator，他就得先認識由伊麗莎白迪碧琪飾演的Sator妻子Kat。

《凶心人》與007電影

有關時間逆轉，路蘭自言很早期腦海裏已出現一個「牆上的子彈被吸回入槍管中」的畫面︰「當我拍2000年的作品《凶心人》（Memento）時，只是初步把時間逆轉概念化，但我一直都想在電影中呈現角色實際經歷時間逆轉的模樣。」

▲ 2000年的《凶心人》，路蘭已用上時間逆轉的概念。（網上圖片）

他又說其實一直想拍一齣像兒時入戲院看的占士邦片般充滿官能刺激的大片。「我相信加入時間逆轉這科幻元素，可以令打鬥、汽車追逐、撞機等場面帶來刺激新意。」

雖然這部片是以娛樂為先，並不要求百分百科學上準確，但路蘭說一如拍《星際啟示錄》前曾將劇本交給諾貝爾物理學獎得主Kim Thorne過目，今次《TENET天能》也不例外，他一樣曾就當中的物理定律尋求科學家意見，以求戲中涉及的時間和空間理論，並未有脫離現代物理學的可能性。

▲ 戲中尊大衛華盛頓演的特務主角和羅拔柏迪臣演的Neil，為執行救世任務走遍世界兼跨越不同時空。（劇照）

他表示：「兩部片共同點都是在傳統生活的三維空間，加入時間，成了四維空間，而我們就透過影片提問：如果在五維空間角度看四維空間的世界，是否就會看到時間？」

▲ 路蘭指出《TENET天能》的拍攝程序，是先拍小規模的動作場面，最後才拍大型戰爭場面。（電影公司提供）

今回影片不但涉及時間空間，片中男主角執行拯救地球的任務，是自覺的決定，還是宿命安排，也引發討論。

導演表示︰「要發生的始終會發生，這既是片中對白，也是貫穿電影的構想。雖然我們未必能改變注定會發生的事情，但也不能坐以待斃，必須積極應對。不一定是有因才有果，原因和結果的次序也可以逆轉，一切全看我們從哪一點看時間。如果從一個更高層面的視點來審視時間，因果關係也會不同。」

▲ 戲中撞毁了一架真的波音747客機。（劇照）

「不要嘗試去理解它，感受它。」

戲中複雜的順逆時間綫，不少觀眾深入探究，但也有很多觀眾大呼看不明白。對此，他就重申拍本片的大前提是為觀眾帶來娛樂。

「觀眾不需要全部明白戲中的複雜概念才能盡情享受電影，劇本的設計便是讓觀眾跟主角同步去理解那世界，以及經歷一趟刺激的旅程。若觀眾有興趣研究當中的時間概念，那是錦上添花。」

誠如戲中女科學家對男主角解釋時間逆流時說：「不要嘗試去理解它，感受它。」, 這也許就是路蘭給觀眾的建議吧。

▲ 影片開首的基輔歌劇院爆炸，其實在愛沙尼亞塔林的Linnahall拍攝。（劇照）

寫劇本文字圖象兼備

訪問中，路蘭也談到他通常寫劇本時也會有配圖，把文字概念具體地視象化。被問到啟發他創作的靈感來源，他就提到兩個名字，分別是在小說中常以夢、迷宮等為主題的阿根廷作家Jorge Luis Borges，以及荷蘭著名版畫及錯體藝術家MC Escher。

▲ 路蘭指出，荷蘭著名錯體藝術家M.C. Escher的版畫作品啟發他的電影創作。

他指出：「Escher強於能把數學及矛盾的概念，用圖像表達出來，令人為之神迷。我也希望能我的電影作品，能有好像Escher畫作那種的效果。」

走遍7國實景拍攝

根據美國《Variety》報道，《TENET天能》製作費高達2.05億美元（約15.99億港元），它結合IMAX攝影機和70mm菲林拍攝，是路蘭跟瑞士攝影師Hoyte Van Hoytema第3度合作，並在7個國家︰美國、英國、丹麥、挪威、意大利、愛沙尼亞及印度實景拍攝，而全戲只得250個VFX鏡頭，比不少愛情片所用的電腦特效更少。

《TENET天能》（上映日期︰9月10日）

記者：胡慧雯