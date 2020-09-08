新版《蜘蛛俠》女主角Zendaya傳接演《標殺令3》　為母復仇決戰奧瑪花曼

▲ 盛傳新版《蜘蛛俠》女主角Zendaya將主演《標殺令3》上演一場為母復仇記。

雖然新冠肺炎曾重創全球電影業至近乎停擺慘況，隨着疫情暫趨緩和，各地電影院逐步重開，多部大製作如《TENET天能》（Tenet）亦終於上映有期，而一度停拍的電影也陸續復工。

難怪近日傳出不少新片開拍的消息，其一就是鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）的《標殺令》（Kill Bill）系列有機會開拍第3集，而終極戲碼就是由新版《蜘蛛俠》系列女主角Zendaya上演一場為母復仇記，跟奧瑪花曼（Uma Thurman）飾演的「新娘」決一死戰。

在《標殺令》第1集內，與奧瑪花曼演的「新娘」Beatrix Kiddo於廚房激戰的Vernita Green（Vivica A. Fox飾），其年幼女兒Nikkia在廚房門外目睹她被殺害的過程，當時「新娘」更豪氣地對Nikkia說：「當妳長大後，如果還沒有走出傷痛，歡迎來找我。」

▲ 《標殺令》內，年幼的Nikkia在廚房門外目睹母親跟「新娘」在廚房激戰被殺害的過程。

這也成了《標殺令》系列可延續下去的伏筆，近日Vivica A. Fox亦放話再次溫馨提示昆頓塔倫天奴不如考慮拍攝《標殺令3》：「我有一種預感，昆頓可能正在等待扮演我女兒的演員能再大一點。」

Vivica A. Fox被問及有否屬意的女兒人選，她表示若原演員Ambrosia Kelley不打算繼續演出，她心中的首選將是Zendaya：「「這該有多棒！Zendaya和奧瑪花曼的身高都很高（分別是1.73米及1.81米），兩人打起來應該會很好看！希望我們可以趕快激發昆頓的興趣，讓他積極投入製作，若成事將會很amazing。」

▲ 歌影視三棲的美國小天后Zendaya憑演新版《蜘蛛俠》而受全球注目。

歌影視三棲的美國小天后Zendaya從迪士尼節目童星出身，至成為Marvel電影新版蜘蛛俠的女主角而備受注目。

一向形象健康的Zendaya，在孭飛的HBO人氣新劇《Euphoria》卻一改戲路，飾演一名濫藥高中少女Rue Bennett，身邊同學亦面對各式各樣問題，包括濫交、吸毒及性罪行等，其出色表現教里安納度迪卡比奧也在訪問中提到十分喜愛《Euphoria》這劇集。

對於被Vivica A. Fox大力推舉，Zendaya與有榮焉：「她如此想起我，我完全是受寵若驚。不過現在拍攝計劃十劃都未有一撇，暫時都是只是網絡傳聞吹水炒熱而已。」

▲ Zendaya與《TENET天能》男主角尊大衛華盛頓合演新電影《Malcolm & Marie》。

提起Zendaya，早前釋出她與《TENET天能》男主角尊大衛華盛頓（John David Washington），於疫情期間僅花了兩星期秘密拍攝完畢的新電影《Malcolm & Marie》資料，電影便是由《Euphoria》主創Sam Levinson編導，主要場景位於加州文藝小鎮卡梅爾的私人建築內。

儘管劇情尚未公開，據傳與Noah Baumbach執導的《婚姻故事》（Marriage Story）類似，並融入了現今的時事議題。

不過昆頓塔倫天奴曾多次在訪談中提及自己的「10部電影論」，表示自己拍完10部電影後，就會正式放下導筒而收山。而2019年的《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）已是他的第9齣作品，影迷們都很期待昆頓會鎖定哪種題材作為其封筆之作。

▲ 形象健康的Zendaya在HBO人氣劇《Euphoria》改戲路，演濫藥高中少女Rue Bennett。

的而且確，昆頓早前曾在《從前，有個荷里活》宣傳訪談中表示，自己正構思《標殺令3》的點子，亦已激發出相當多有趣的想法。

他迫不及待想知道「新娘」歷經了前兩部電影的事件後，未來旅程將會如何進展，他也和女主角烏瑪花曼討論過此話題：「如果將來會推出我曾編導過的某部電影的延伸作品，那就會是第3部《標殺令》。」不過消息傳出後就未見動靜，且看後事如何分解吧。



撰文：Kristy