教師涉襲警囚9周准保釋候上訴　官指被告沒有悔意

▲ 該名教師今（8日）於粉嶺裁判法院被判囚9周。（資料圖片）

11.11有人發起「黎明行動」於全港多區進行堵路，1名小學教師被指於上水一迴旋處駕車時「慢駛」，及後被制服時涉腳踢警員腹部。涉案教師早前被裁定襲警罪成，裁判官質疑教師的心智和人格是否仍適合教書，將其還押小欖精神病院以索取精神科報告，教師早前向高等法院申請保釋候判獲批，今（8日）於粉嶺裁判法院被判囚9周。辯方指精神科報告指被告心智沒有問題，裁判官判刑時指，同情被告家人患病，但報告顯示他無悔意，判監恰當，准被告保釋等候上訴。

被告楊博文（29歲）早前經審訊後被裁定1項襲警罪成，控罪指他於2019年11月11日在上水掃管埔路迴旋處，襲擊正在執行職責的警務人員鍾宏業。

辯方今指，精神科報告指被告沒有精神病，亦沒有任何心智問題，其工作的學校雖然將被告解僱，但校長仍撰寫求情信指，被告全心全意教導，為學生帶來正能量。

裁判官吳重儀今判刑時指，兩個精神科報告中，被告沒有向其中1名醫生透露其母親有長期精神病，而被告的進一步心理報告將於明年才完成，裁判官決定不等待該報告結果。

裁判官續指，法庭需要向公眾發出訊息，正常執行職務的警員應獲保護，襲警是嚴重控罪；雖然被告初犯，但顯示沒有悔意，不適合考慮社會服務令及感化，判以即時監禁為恰當。

裁判官又指，雖然同情被告母親患有抑鬱症10年，其父親亦曾患癌，被告為家人的經濟支柱，裁判官反覆思慮後，認為被告沒有向醫生透露他曾妄想警員「掟佢落橋」，有不盡不實之處，顯示他沒有悔意，不適合判緩刑，判監9周。

辯方申請保釋等候上訴，獲裁判官批准以高等法院的條件繼續保釋，並減少到警署報到次數至每周1次。

審訊期間，聲稱受襲的警員鍾宏業供稱，當日發現被告慢駛進入迴旋處造成阻塞，決定截停該車，並懷疑車內或有可疑物品要求搜車，被告即時表現激動，一言不發便離去。其後，其他警員將被告帶到路旁，期間被告激烈掙扎，並起腳踢向鍾，其膝部撞到鍾的腹部，其他同袍合力將被告按在地上制服。

被告自辯時稱，警員要求搜車時，其中1名警員突然抱起他的右腳，令他失平衡向後跌，他隨即以雙手繞著橋邊的欄杆，指害怕警員會把他從橋上拋落；警員制服他時，曾抱起他的腳，他大叫一聲「喂」，警員卻問：「你做乜踢我呀？」，被告及後被制服。

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記者：林欣樂