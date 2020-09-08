【新冠肺炎】康文署下周重開室內體育館及圖書館等　科學館和太空館仍關閉

▲ 徐英偉指，康文署下周重開室內體育館及圖書館等。（馮漢柱攝）

本港第三波新冠肺炎疫情放緩，消息指本港今日（8日）新增約6宗確診個案。政府今日（8日）指，疫情持續放緩和漸趨穩定，宣布進一步放寬防疫措施。民政事務局局長徐英偉表示，康文署繼早前重開戶外運動場跑道、網球場等，下周會陸續重開體育館、戶外水上活動中心、博物館、圖書館、表演場地等。

目標10月開放公眾演出

徐英偉續指，表演場地只作團體綵排，不設公眾演出和活動，近日與藝能界接觸了解重開步伐，今次參考上一次重開的步驟，當疫情逐漸穩定，先重開場地團體排練，當疫情再穩定才可以開放不同觀眾入場，目標10月可以做到。

他又指，由於科學館和太空館的感染風險較高未能重開，其餘14個博物館和文化設施下周重開，中央圖書館、主要和分區圖書館的電腦、自修室設施亦會重開，亦會有其他人流控制措施。

檢測計劃結束後2天可重開體育館

問及不少體育館用作社區檢測中心，會否影響重開時間，徐英偉指，近日亦有到檢測中心了解情況，不少市民沒有預約情況下接受檢測，反映市民需求仍大，會視乎檢測中心使用率而定，又指完成計劃後仍要消毒和還原設施，料流程需約2日後可以開放。

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有關防疫措施的規例包括香港法例第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》、第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》、第599I章《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》。一文看清全民檢測的預約及檢測中心地址，即看:【下一頁】

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記者：陳子謙