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【奄尖女友】富貴男友擁7物業被嫌僅高163cm　女友猶豫結婚︰不想將來孩子生得矮

親子 16:11 2020/09/08

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

一名台女嫌棄富貴男友僅高163cm，擔心將來的小朋友會生得矮。

每個女孩心中，都想有個「高富帥」白馬王子，但現實中沒有完美的人。一名台灣女生結交了富貴男友，坐擁7個物業，兼有一個好奶奶，兩人已達至談婚論嫁階段，但她卻嫌男友生得太矮，僅高163cm，擔心將來的孩子比人矮小，正猶豫應否答應男友求婚。

該名台灣女生在facebook專頁「靠北女友my girl」匿名投稿，大嘆「我男友身高實在不能接受，163公分男生來講真的好矮。」她形容男友的家底很好，不但有3棟透天厝（獨戶多層房屋）出租予其他家庭，還有4個舖位出租給7-11便利店。

男友4個舖位租予7-11

最難得是準奶奶對她視如己出、百般疼愛。台女最近發現男友有意要求婚，一切看似完美，但台女仍有一個隱憂，徵求網民意見，應否接受男友的求婚。

真的很介意身高，不希望以後小孩比別人矮，怎麼辦？

網民斥膚淺︰無人十全十美

帖文引起網民熱議，大部分人均認為人沒有十全十美，愛情亦然，質疑女方自己也非十全十美的人，而且一開始就沒有想清楚才交往，「這麼在意身高一開始要在一起」、「這樣顯得妳好膚淺」。

網民認為，孩子的身高是父母基因各影響50%，「如果自己身高不矮，其實不用擔心。」有人更笑稱，「用錢墊腳」、「躺著的高度才是重點」希望女方能想清楚，難得奶奶又疼錫自己，不要只因身高就放棄好姻緣。

要找到一個疼你，家境好，婆婆（奶奶）又好的，身高真的不是很重要了。

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責任編輯︰林綺玲

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