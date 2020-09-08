聖安娜銅鑼灣分店自行減租　業主入稟追討欠租

▲ 聖安娜餅屋位於銅鑼灣蘭芳道的分店，日前遭其中1名業主入稟高等法院追租。（資料圖片）

聖安娜餅屋位於銅鑼灣蘭芳道的分店，日前遭其中1名業主入稟高等法院追租，業主於入稟狀中指，聖安娜多次去信要求減租不果，及後強行自行減租5萬元，並聲稱否則只好遷出。業主遂入稟向聖安娜追討欠款約4萬元，以及支付直至交吉舖位前的租金。

原告郭偉文（譯音；洋名Patrick）；答辯人聖安娜餅屋有限公司。入稟狀中指，原告為涉案舖位的其中1名業主，雙方自2016年2月起簽訂租約，以12萬元月租租用涉案舖位。有關租約於2019年2月更新，月租增至13萬元。

入稟狀中續指，答辯人於2019年9月去信業主要求將月租由13萬元下調至9萬元，但遭業主拒絕。今年5月，答辯人再次去信業主要求減租至8萬元，同樣被拒，但答辯人卻由今年6月起，強行自行減租至8萬元。雙方爭持下，答辯人曾堅持只繳付8萬元月租，並聲稱否則只可於今年8月底交吉舖位，並中止租約，原告同意安排。

惟最終答辯人未有如期交吉舖位，原告因此入稟高院，要求法庭頒令答辯人需支付約4萬元欠租，以及支付直至交吉舖位前的租金等。

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記者：楊詠渝