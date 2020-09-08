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14歲中槍少年被控暴動及傷害警員　案件今提堂准保釋守宵禁

社會 14:31 2020/09/08

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案件今（8日）於粉嶺裁判法院提堂。（資料圖片）

去年10.4有人於元朗示威反對《禁蒙面法》，有便衣警員駕車途經元朗大馬路，疑被示威者圍毆，期間便衣警開槍，1名14歲男生中槍，送院治理後被捕，日前被正式落案起訴暴動及有意圖而導致他人身體受嚴重傷害2罪，案件今（8日）於粉嶺裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至11月3日再訊，期間男生准以保釋候訊，須守宵禁令。

被告為14歲男生，被控1項暴動罪及1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害。控罪指，被告於2019年10月4日在，元朗大棠路及青山公路元朗段交界，與其他不知名人士參與暴動，以及意圖使警員陳港橋身體受嚴重傷害，而非法及惡意導致他身體受嚴重傷害。

案件今於少年庭處理，辯方不反對傳媒及立法會議員朱凱迪旁聽。代表律師申請押後案件，待被告索取法律意見被告暫時毋須答辯，辯方申請保釋獲批。主任裁判官蘇文隆押後案件至11月3日再訊，被告准以1萬元保釋，不得離港，須守宵禁令。

據悉，案發當日，事主即1名便衣警員，駕駛私家車接載同袍到案發地點執勤，他駕車返回警署時，被多名示威者包圍，事主拒絕出示委任證並曾揮動警棍，其後事主下車，有人揮動鐵通等，事主覺得安全受到威脅，當場開槍，部分人四散，亦有人掟汽油彈。期間事主跌下手槍，有人疑想拾起手槍，事主腳邊再有汽油彈起火。事後，事主身體有燒傷及瘀傷，而被告及後被發現其大腿中槍。

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記者：林欣樂

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