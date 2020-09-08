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旺角清場掙扎致4警員受傷　律政司向招顯聰追討逾17萬

社會 14:34 2020/09/08

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律政司向招顯聰追討逾17萬。（資料圖片）

社運人士招顯聰涉2014年10月17日旺角佔領區清場期間，用力撞向警員盾牌，被捕後掙扎，與警員一同倒地及盾牌壓到警員右邊身體，事件導致4名警員受傷，並獲僱員補償金共逾17.1萬元，招則其後被裁定拒捕及阻差辦公罪成。律政司日前入稟區域法院向招追討有關補償金，並指其中遭盾牌壓身的警員右肩受傷及永久喪失1.5%賺取收入能力。

原告人律政司司長，答辯人招顯聰。入稟狀指，2014年10月17日，答辯人在旺角彌敦道恆生銀行附近嘗試超越警方防線，警員阻止，但答辯人不理會，並突然用力撞向2名警員的盾牌。現場警員嘗試制服答辯人，惟答辯人掙扎，使高級警員郭冠豪一同倒地，郭先倒地，其後答辯人再倒在郭的盾牌上，盾牌壓到郭的右邊身體。其他警員扶起答辯人及鎖上手扣，惟答辯人扭動身體及踢向郭。

答辯人事後被裁定拒捕及阻差辦公罪成，而事件中4名警員受傷，其中郭的右肩受傷及永久喪失1.5%賺取收入能力，原告人向4名警員支付了僱員補償金，總共171,894.85元。由於事件是由答辯人招致，原告人遂向答辯人追討該筆僱員補償金及利息。

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記者：王仁昌

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