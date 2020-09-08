【豪宅曝光】楊怡童年幫媽媽派傳單倒垃圾　憑努力由住公屋沙角邨到比華利山別墅

▲ 楊怡由住公屋到比華利山別墅。

楊怡自4月誕下女兒羅翊心（Hera）後專心相夫湊女，有女萬事足，不時在個人社交媒體分享「湊女心得」。日前，楊怡在IG分享女兒「小珍珠」在客廳的近照，令豪宅客廳曝光。

在2016年，楊怡與羅仲謙婚後租住在大埔的比華利山別墅湖景道雙號屋，實用面積約1,902平方呎。

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▲ 楊怡女兒。（取自楊怡IG）

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馬國明取笑楊怡

楊怡分享女兒在無敵海景享受日光浴的照片外，同時和粉絲更新BB的厭奶問題：「聽聽海浪，吹吹海風，渡過悠閒的早上，厭奶寶寶已經飲返奶奶啦，蕃薯最喜歡陪伴妹妹坐在露台邊。」

楊怡續指：「P.S陀BB的時候，好友買了這張搖搖椅送我，很感謝她，真心好用，差不多3個月我已把珍珠放在搖椅上喝奶，它幫助我渡過了辛苦的厭奶期，有時真係抱得好累，可以放她在椅上自己玩，很想推薦俾整天要抱BB的媽媽，因為真的很累，手好疼。」

不過好友馬國明卻淘氣地留言：「呢d咪豪宅囉……😎😎😎」，楊怡「玩食字」回覆馬國明：「係吖，我確實”好宅”！」

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公屋到豪宅

楊怡擁有今日的生活全靠自己努力。在沙田沙角邨長大的她自小喪父，楊媽媽母兼父職湊大楊卓娜與楊怡兩姊妹。

楊怡胞姐楊卓娜曾接受TOPick訪問憶述，當年母親為養家曾在酒樓當侍應，同時做過很多兼職比如派傳單、清潔等。

楊卓娜與楊怡兩姊妹十分孝順，為減輕媽媽負擔，會幫忙一起派傳單、倒垃圾，楊卓娜回憶稱：「我們快手完成功課去幫媽媽一起去倒垃圾。媽媽每次都會說：『你們不要啊！要專心讀書，讓我去倒便可以。』我們都覺得很心痛。」

在1999年，楊怡中五畢業加入第13期無綫電視藝員訓練班，隨後入行。有不少圈內人也大讚楊怡非常勤力，因外貌酷似當時的一線花旦張可頤，令楊怡在劇集《婚前昏後》演對方的妹妹。

▲ 新手父母羅仲謙楊怡。（取自楊怡IG）

她憑實力獲觀眾肯定，分別在2003年「飛躍進步女藝員」、2008年「最佳女配角」、2009年「我最喜愛電視的女角色」和2012年「最佳女主角」，是TVB首位女演員包攬四大組別獎項。在2012年，楊怡更因拍攝TVB劇《On Call 36小時》與羅仲謙結緣，真到2016年結婚。

明星首選

雖然大埔比華利山別墅的二手買賣多以蝕讓成交，但由於私隱度高及有海景，吸引不少藝人居住，包括有徐菁遙（原名徐淑敏）夫婦、張繼聰夫婦以及陳慧嫻等。

著名音樂監製雷頌德亦曾是屋苑的業主，後來因移民英國，以約2,500萬元沽出單位，持貨10多年帳面仍賺約200萬元離場。

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