【致盲殺手】10歲男童患慢性青光眼　家人自行滴類固醇藥水延誤病情

▲ 何穎流醫生建議具風險人士定期接受眼科篩查。

青光眼是本港致盲殺手之一，香港眼科學會數字顯示，23%失明病人是由於青光眼致盲。青光眼成因眾多，普遍被認為40歲以上人士才會患上，但奧比斯義務眼科醫生、香港眼科學會會董兼眼科專科醫生何穎流指出，深近視、家庭病史都是風險因素，過往亦曾有一名10歲男童患慢性青光眼而不自知，建議具風險人士定期接受眼科篩查。

何穎流醫生介紹，青光眼從3方面分類，分為原發性（由眼晴退化引起）和繼發性（由其他眼疾如虹膜炎等引起）、開角性（角膜及虹膜形成的排水房角通道局部受阻）及閉角性（虹膜向前凸起，令排水房角收窄或受阻），以及急性和慢性之分。

一般最常見的是急性閉角型青光眼，患者眼壓會突然飆高，有疼痛感。何醫生指，由於眼睛無法接受眼壓增高，神經無法分辨痛覺來源，故這類患者會有頭痛感。反之，慢性青光眼患者慢慢接受眼壓升幅，沒有疼痛感，視野逐漸收窄，到發現神經退化時，病情已發展至中後期。

慢性青光眼早期難以覺察

何醫生分享，許多病人覺得眼部不適，會自行購買眼藥水。他們沒有求診，或會經藥房購入一些類固醇藥水，滴眼後眼部紅筋會消退，但眼壓持續升高卻不自知。變相來求診時，神經退化已因眼壓發展至中晚期階段。

他曾遇過一位患上「慢性繼發性開角型青光眼」的10歲男童，家長自行為其滴眼藥水紓緩眼部不適，到求醫時才確診青光眼，視力受損。目前男童一隻眼視力為0.4，另一隻眼僅看到影，視覺嚴重收窄，需靠眼藥水和手術來控制眼壓至正常水平，恐有失明風險。

何醫生指，青光眼較常發生在成人身上，但也有少部份患者屬先天性，目前暫無具體數據證明青光眼年輕化。然而，自大眾對青光眼認識加深，篩查變得普及，加上有些年輕人做矯視手術前接受檢查，亦發現多了年輕人患上青光眼。

近視超過800度風險較高

青光眼屬眼晴神經退化，而神經無法重新生長，目前無法根治，只能透過控制眼壓來減緩病情。何醫生表示，過往慣用藥物治療，如無效會進行小樑切除手術，或視情形在眼球內植入導管。隨著科技進步，現時亦有更多選擇，如激光治療。

▲ 何穎流醫生表示，慢性青光眼患者早期沒有症狀，到發現視野收窄已發展至病情中後期階段。（奧比斯提供）

何醫生提醒，一些家庭有青光眼病史，或深度近視如超過800度的人士，患上青光眼風險相對較高。慢性青光眼患者早期沒有症狀，到發現視野收窄才求診時，病情往往已發展到中後期階段，因此他建議大眾及早進行篩查檢測，以免延誤病況。

藉著今年10月8日世界視覺日，奧比斯希望提升港人對青光眼的關注。青光眼是本港頭號致盲殺手，每年均令到不少港人失明，公眾如果想知道自己是否青光眼高危人士，可以參與1分鐘網上簡單測試，完成後還可以登記奧比斯及香港眼科學會聯合舉辦的免費網上青光眼專題講座。

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記者：陳昊淋