嶺大新學期採網上實時授課　本月底有望恢復部分面授課

▲ 嶺南大學校長鄭國漢今（8日）宣布本月底有機會開始恢復部分面授課堂。（資料圖片）

各大專院校已於上月底起陸續開學，嶺南大學校長鄭國漢今（8日）向師生發信，宣布決定在本學年整個秋季學期採用實時網上教學，但若疫情持續改善，有機會於本月底開始恢復部分面授課堂，又提及在對抗疫情之際，《港區國安法》實施及國際關係愈趨緊張，儘管環境瞬息萬變，嶺大將繼續堅守大學願景、使命和核心價值。

嶺大已於昨日（7日）開學，鄭國漢今向教職員、學生及校友發信，表示原本希望在今個秋季恢復面授課堂，但過去數月本港新冠肺炎疫情轉差，為確保大學成員的安全和福祉，決定在整個2020/21學年秋季學期，採用實時網上教學模式，形容作出這個決定絕不容易，強調要保障大學成員健康和安全，有信心新學期所有教學活動將以完善和有效的方式進行。開學後，大學會檢討教學安排，在公共衞生狀況許可下增加面授元素，以及恢復舉行線下課外活動。

鄭國漢指出，在過去一個星期左右，本地感染人數下降，政府亦推出「普及社區檢測計劃」以找出隱性患者，如情況繼續改善，將有機會於本月底開始恢復部分面授課堂。

嶺大在疫情下舉辦網上迎新活動，讓本科新生獲取重要訊息及與學長聯繫，以及推出為研究生而設的迎新網頁，提供課程資訊及健康指引等；今年稍後亦將舉行首屆網上職業博覽會，提供行業實習和畢業生求職資訊；整個學年將舉行網上聯課活動，支持學生成長和發展。嶺大5月成立的「2020年畢業生支援基金」，已籌得200萬元捐款，諮議會及校董會成員亦為約8成畢業生提供職業生涯輔導。

鄭國漢又說，當本港正在對抗第三波疫情時，香港和世界各地均「發生了很多事情」，提及香港《港區國安法》的實施、立法會選舉延遲，以及在國際方面，中國與部分西方國家的緊張局勢加劇，儘管環境瞬息萬變，嶺大將繼續致力追求和堅守大學願景、使命和核心價值。

鄭國漢形容在這段非常時期，嶺大在追求知識和真理的道路上面對「前所未有的機遇和挑戰」，強調大學致力服務社會的決心不會改變，例如近期先後為劏房戶免費提供家居紫外光燈消毒服務，並與香港聾人福利促進會合作設計透明口罩，幫助有聽力障礙的兒童。

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責任編輯：馮琪雅