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【新冠肺炎】本港今日新增6宗確診個案　另有少於10宗初步確診

社會 16:30 2020/09/08

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

本港今日新增6宗確診個案。

本港第三波新冠肺炎疫情緩和，衞生防護中心公布今日（8日）新增6宗確診個案，3宗屬輸入個案，包括一名烏克蘭海員及2名由菲律賓到港人士；其餘3宗是本地個案，其中2宗與早前個案相關；今日另有少於10宗初步確診個案。

今日新增兩名確診者經全民檢測驗出，即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

9月11日起放寬防疫措施，包括食肆可4人一枱，即看：【下一頁】

有關防疫措施的規例包括香港法例第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》、第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》、第599I章《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》。一文看清全民檢測的預約及檢測中心地址，即看:【下一頁】

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記者：郭詩詩

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