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【新冠肺炎】大圍交通城新增一女清潔工染疫　另新增2確診者經全民檢測驗出

社會 16:42 2020/09/08

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衞生防護中心公布今日（8日）新增6宗確診個案，2宗經全民檢測驗出。（資料圖片）（梁偉榮攝）

本港第三波新冠肺炎疫情仍波動，衞生防護中心公布今日（8日）新增6宗確診個案，3宗屬輸入個案，其餘3宗是本地個案。在本地個案中，2宗與早前個案相關，另有1宗屬沒有源頭；其中2宗經由普及社區檢測計劃發現。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，大圍交通城群組新增一人染疫，為50歲女清潔工（個案編號：4892），她於9月6日到檢疫中心，現無病徵。

張竹君又指，衞生防護中心在大圍交通城6樓找到25名緊密接觸者，將送檢疫中心，中心並在大廈派出400個樣本瓶。

另外，全民檢測再找到2人確診，包括28歲女子（個案編號：4893），為大圍交通城大廈群組患者的不同住家人（個案編號：4889、4890），8月尾9月頭都去過家人處。她於家人確診前到大窩口社區中心參與全民檢測，其後確診。

另一人為68歲家庭主婦（個案編號：4894），無明顯源頭，住屯門安定邨定康樓，平時會到置樂、友愛街市及安定商場買東西，她9月5日到兆麟社區會堂全民檢測中心，其後確診。

此外，早前一名22歲男泰籍被羈留人士（個案編號：4877）確診感染，他曾逗留在荔枝角收押所、壁屋監獄及青山灣入境事務中心。張竹君指，經警方追蹤後，發現他在7月中曾與確診者（個案編號：3741）見面食飯，有可能因此感染。而泰籍被羈留人士本身無病徵，至7月尾進入荔枝角收押所，有機會感染後一直帶病毒。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：徐紹軒

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