6條離島渡輪線明年4月起加價4.7%　未來5年繼續由新渡輪及港九小輪營運

▲ 6條離島渡輪線明年4月起加價4.7%。（資料圖片）

6條主要離島渡輪航線的現行牌照期，將於明年3月31日屆滿，運輸署今日（8日）完成招標，將為期5年的航線牌照期，批予新世界第一渡輪服務有限公司和港九小輪有限公司經營。由來年4月1日起，各航線的成人單程票平均票價將加價4.7%。

就招標結果而言，新世界第一渡輪服務有限公司獲選營運以下3條渡輪航線：

中環──長洲

來往坪洲、梅窩、芝麻灣及長洲的橫水渡

中環──梅窩

而港九小輪有限公司則獲選營運以下3條渡輪航線：

中環──坪洲

中環──榕樹灣

中環──索罟灣

運輸署亦宣布，在明年4月1日起，各航線的成人單程票平均票價加幅約為4.7%。

以中環往來長洲渡輪服務票價為例，明年4月起最新成人票價預計如下：

普通渡輪 普通位（現時價格） 豪華位（現時價格） 星期一至星期六 $14.2（$13.6） $22.3（$21.3） 星期日及公眾假期 $19.5（$18.6） $29.8（$28.5） 高速船服務 星期一至星期六 $28.0（$26.8） 星期日及公眾假期 $30.1（$28.8）

運輸署又指，營辦商會改善乘客設施，例如在碼頭內提供Wi-Fi、更換座椅和風扇、設置自助票務機等。營辦商會透過智能手機應用程式發放渡輪航線實時到達時間和剩餘座位數目資訊，以及透過政府「資料一線通」網站發放相關資訊予公眾使用。

新渡輪則回應指，未來將會推陳出新，在以下4方面作出改進：

新渡輪亦會全力配合政府推行的｢船隻資助計劃｣，為離島航線分階段全面更換較環保的船隻作準備，共同推動本地渡輪使用環保技術及打造更潔淨的海港。

新渡輪行政總裁蔡柏榮表示，疫情下新渡輪今年首8個月的3條離島航線渡輪服務整體載客量，較去年同期已未如理想的營運環境更見每況愈下，錄得約20%的跌幅。然而，新渡輪仍然維持聘用人手至疫情前的水平，並沒有任何裁員或調整員工薪酬福利的計劃。

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記者：陳梓蔚