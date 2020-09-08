法定機構不獲申保就業計劃　方國珊擬入稟申司法覆核

▲ 方國珊（左）今由區議員張展鵬（右）陪同下到高院入稟申請司法覆核。（楊詠渝攝）

政府早前先後推出兩輪保就業計劃，惟當中限制法定機構不可申請，法定機構之一港鐵物業管理部未能受惠，以致港鐵屋苑業主未獲回饋管理費，西貢區議員方國珊今（8日）到高等法院，擬就此提出司法覆核，要求法庭頒令政府放寬有關限制，並強制物業管理及承辦商取得資助後，合理回饋屋苑。

方國珊今午聯同另兩名西貢區議員張展鵬及張美雄到高院入稟提出司法覆核，向行政長官林鄭月娥興訟。入稟狀指，政府於今年5月推出第一期保就業計劃時，訂定法定機構及公司不具備申請資格，當中包括港鐵。

而行政長官於第二期保就業計劃中又提到，大型物業管理公司成功申請補貼後，需回饋不少於80%予業主或業主立案法團，而對於外判商，政府則只是採取勸喻態度。

港鐵管理的屋苑正因為上述限制而無法申請補貼，以致相關業主及立案法團未能受惠，對他們造成不公。另外，外判商的員工薪酬亦由屋苑管理費中支付，外判商額外從保就業計劃中領取員工的補貼，變相是雙重收入，方因此要求法庭下令政府規定，相關公司需回饋予屋苑管理費的帳戶，與業主共度難關。

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記者：楊詠渝