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【新冠肺炎】再多19名確診病人康復出院　仍有220名病人留醫

社會 16:36 2020/09/08

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情緩和，衞生防護中心公布今日（8日）新增6宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午交代有關情況。

【新冠肺炎】本港今日新增6宗確診個案　一半為本地個案

劉家獻指出，截至今早9時，過去24小時有1名病人離世，為第2404宗個案，至今公立醫院共有98人因疫離世；另有一名病人未有送院已病歿，全港累計至今99名病人離世。此外，亦再有19名確診病人出院，至今共有4,543名病人康復出院。

目前公立醫院已啟用1209張負壓病床，使用率為47%；678間負壓病房，使用率為60%。現時共有220名確診病人分別於19間公立醫院及社區治療設施留醫，其中21人情況危殆，11人情況嚴重，其餘188人情況穩定。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

TOPick會繼續跟進疫情，不斷更新！

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：郭詩詩

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