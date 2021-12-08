【邪惡食品】0至3歲多食火腿及腸仔等加工食品　IQ降低5%影響腦部黄金發展

▲ 英國有研究發現，0至3歲嬰幼兒多食加工食品，會影響腦部發展降低IQ。

火腿、腸仔等加工食品香口美味，但製作過程加了多種添加劑，嬰幼兒進食了加工食品的話，或會影響腦部黄金發展，降低IQ，即使長大後改善飲食習慣亦難以彌補。有英國研究報告發現，3歲前進食加工食品為主的孩子，平均智商比健康飲食的孩子低。

根據英國布里斯托大學（University of Bristol）一個研究團隊，追蹤約1.4萬名於1991年至1992年出生兒童的飲食習慣，父母需填寫問卷列明孩子在3歲、4歲、7歲和8歲半時的飲食類型及食用頻率。

常吃加工食品 孩子IQ較低

研究團隊將飲食習慣分成三種，第一種是加工或高脂、高糖；第二是傳統飲食、多肉少菜；第三是有健康意識的沙律、水果、蔬菜、米和麵食。

在1.4萬名參與研究的孩子，當中近4,000名8歲半兒童有完整的資料作研究，並進行IQ測試，結果發現，3歲前有健康飲食的兒童平均智商為106；以進食加工食品為主的孩子，平均智商是101，且學習能力有所下降。

0至3歲腦部發展黃金期

部分食用加工食品為主的孩子，雖然3歲後轉回健康飲食，但其智商仍較3歲前有健康飲食的孩子低。研究團隊指出，0至3歲是腦部發展最快的黃金時期，大腦以最快速度增長，故0至3歲時所攝取的營養，對腦部影響最大。

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營養師︰加工食品或影響專注力

美國註冊營養師李玲玉（Sophia）曾接受TOPick訪問，拆解多款加工小食的營養及其影響。她指出，加工食品如腸仔、魚蛋、燒賣及印尼撈麵等，都含有防腐劑、人造色素等多種添加劑，或會影響兒童專注力、神經系統、智力發展等。相對成人，Sophia指兒童的代謝系統及關鍵器官系統仍在發展，故較易受化合物影響。

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而澳洲註冊營養師盧綺欣（Yanbie）亦指出，加工食品如腸仔更有致癌風險，因腸仔含有多款添加劑，如護色劑、防腐劑的硝酸鹽和亞硝酸鹽（E250）等，當硝酸鹽和亞硝酸鹽進入人體後，會轉化為N-亞硝基化合物的致癌物。

另外，腸仔亦含有增味劑（E621），即是味精，當中有12%為鈉質，對味精敏感的人士，進食後可能出現手腳麻痺、心跳加速、頭痛和呼吸困難等徵狀。一般人過量攝取味精也會增加患上心血管病、高血壓、腎病的風險。

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責任編輯︰林綺玲