【TENET天能】由NFL美式足球員到《TENET天能》主角　尊大衛華盛頓為演超級特務特訓2個半月

▲ 36歲的尊大衛是奧斯卡影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）長子，從美式足球員晉身荷里活，視路蘭為偶像。

基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）原創的科幻特務片《TENET天能》（Tenet），當中飾演特務主角者, 是憑2018年電影《臥底天王》（BlacKkKlansman）而獲提名金球獎劇情組最佳男主角的尊大衛華盛頓（John David Washington）。

36歲的尊大衛是奧斯卡影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）長子，曾經當過6年國家美式足球聯盟球隊隊員，他日前在美國透過Zoom接受TOPick訪問時笑言一向是路蘭的影迷，能夠被他選中當主角，感覺難以置信。

▲ 尊大衛華盛頓自言一直是基斯杜化路蘭粉絲，對方主動邀他合作令他覺得難以置信。（電影公司提供）

「我還記得當天在路蘭的辦公室內用了4小時讀劇本，因為我要不斷翻前翻後閱讀去理解內容，想像當中的動作場面時，就想究竟我應付到嗎？」主角尊大衛華盛頓如此說。

他最初因為不知道自己所演的角色名字，因而一邊讀劇本一邊疑惑，後來他才發現，劇本中他所演的特務並沒有名字。他自言喜歡編導這個處理：「對我來說，主角就代表觀眾。也因此，我可以和路蘭一起思考主角的背景故事。」

▲ 尊大衛華盛頓所演的特務為接近反派而先要取得對方太太Kat的信任。（劇照）

問他和導演為主角構思出怎樣的背景時，他就不禁笑了，回答時甚謹慎：「我覺得主角曾參軍、擅長搏擊也很機智，他也是一個會上教堂的人。他對於母親感情深厚，因此在執行任務而接近反派軍火商Sator的太太Kat後，看到她對兒子的愛後，就想拯救她。他覺得拯救人命就等同拯救世界。」

尊大衛華盛頓指出：「有別於其他特務動作片，我想演繹出主角的人性，他硬朗但也會關心別人。我覺得他的脆弱，正是他最強的特質。」

▲ 尊大衛華盛頓（右）曾和Adam Driver合演電影《臥底天王》，他榮獲金球獎戲劇類電影最佳男主角。（劇照）

尊大衛華盛頓來自演藝世家，父親是大名鼎鼎的丹素華盛頓，母親Pauletta Washington則是演員及歌手。他是家中長子，7歲已客串父親主演的史派克李（Spike Lee）電影《Malcolm X》，之後也偶有客串幕前。

他曾在以往訪問中指出，兒時對演戲已有興趣，但成長時意識到父親在影壇的驕人成績，他就因為不想被人覺得他靠父親入行，因而抗拒做演員。他希望靠自己的努力而揚名，因此讀大學時選擇走上運動員之路，06年開始效力NFL國家美式足球聯盟球隊當跑衛（Running Back）。

他過了6年美式足球員生涯，2012年因傷患退出美式足球界。2015年他參演了The Rock狄維莊遜主演的HBO劇《欖球人生》(Ballers），至今演出了5季，演出受到注意。

憑《臥底天王》被路蘭選定

近年尊大衛演過多部電影，而他在史派克李編導的電影《臥底天王》中有生鬼表現，電影大受好評，也證明他有當男主角的條件。基斯杜化路蘭就因為當年在康城影展看了此部戲，而選定他當科幻特務片《TENET天能》的主角。

▲ 尊大衛華盛頓父親是兩屆奧斯卡影帝丹素華盛頓。（法新社圖片）

「路蘭在我心目中猶如一個Marvel角色，他想跟我合作，實在難以置信！」他最高興路蘭視他如合作夥伴：「他接受我對角色的看法，就像Spike Lee，他叫我相信自己的直覺，令我作為演員自信大增。

尊大衛指出，其職業運動員背景令他有信心應付動作片。拍攝前他也參考了海豹特擊隊、中情局的訓練，還特別接受2個半月特訓，當中包括學習應付逆行動作。

戲中他親身演出大部分危險動作場面，其中在印度孟買這一場彈跳上高樓再跳下地面的戲，他直言因為畏高，所以拍的時候十分緊張。「不過今次拍戲去過很多地方，我最喜歡的也是孟買，喜歡哪裡的人很好客，我也在熱鬧城市中找到寧靜一面。」

▲ 尊大衛華盛頓自言畏高，他視在孟買這一場彈跳上高樓再跳下地面的動作場面為最大挑戰。（預告片截圖）

開始即是終結

談到對手羅拔柏迪臣（Robert Pattinson），尊大衛形容是當今最好的演員之一，二人拍攝時相處融洽，而他也把二人的夥伴關係直接投射在演出之中。至於主角和Neil的關係，就最耐人尋味。他就解釋，兩個角色的關係發展，就如電影名字一樣，是回文（palindrome）。

尊大衛指出：「片名TENET由左唸到右或由右唸到左，字母排列順序都是一樣的單字。他倆的關係也是一樣，開始就是終結，期間他們出生入死，建立了堅定的互信關係。」

【TENET天能】《潛行凶間》導演開創逆時科幻間諜片 路蘭：時間流動最具電影感 上一頁

《TENET天能》（上映日期︰9月10日）

記者：胡慧雯