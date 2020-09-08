【廚具新登場】飛利浦新推ProMix手提攪拌機　自製高纖蔬菜麵售$798【附購買詳情】

▲ 飛利浦推出手提攪拌機，輕易自製高纖蔬果麵。（圖片由飛利浦提供）

飛利浦推出全新ProMix手提攪拌機，可以把不同蔬果化身成三款不同粗幼度的麵條，以蔬果麵條代替澱粉質麵條，有助補充纖維，達至健康瘦身的效果！

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

飛利浦蔬果魔法棒ProMix手提攪拌機，其螺旋麵條配件可將日常蔬果化身成三款不同粗幼度的麵條，輕鬆補充纖維，同時減少攝取碳水化合物；還可更換攪拌、碎肉及打蛋三款配件，一機創造多款營養均衡的主菜及小食。

另外，更搭載SpeedTouch 觸感式力度調控及高達800W 超高功率，攪拌力度強。而直接利用隨行杯自製喜歡的特飲及沙冰後，能輕鬆把健康滋味帶出門！

神奇螺旋麵條配件

ProMix手提攪拌機只要換上3款不同螺旋麵條刀片（3mm、6mm 及12mm），分別變成低碳水化合物的意粉、幼螺旋麵及粗螺旋麵，完美取代麵粉。

集齊四大功能

攪拌：可於隨行杯直接攪拌健康特飲及沙冰，出門在外也能隨時補充營養。

螺旋麵條：把蔬果變成三種不同麵條，提升纖維攝取更健康。

碎肉：硬身食材專家，輕鬆切碎生肉、果仁、洋蔥、蒜及烚蛋等。

打蛋：做甜品必備，適用於攪打奶油、蛋白及打蛋等。

高達800W超強功率

飛利浦頂級ProMix手提攪拌機功率高達800W，帶來2倍更幼細攪拌效果，攪拌速度快達30%。

建議零售價：HK$798

零售點：各大百貨公司及電器店有售

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編緝：王芷瑩