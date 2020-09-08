林鄭月娥評分微升1.3分至28.1分　支持淨值為負48個百分點

▲ 香港民意研究所今日公布最新調查結果，特首林鄭月娥評分與半個月前分別不大。（香港民意研究計劃Facebook）

香港民意研究所今日公布特首及問責司局長的民望數字，特首林鄭月娥評分微升1.3分至28.1分，但支持率淨值則下跌3個百分點至負48個百分點，數字與半個月前分別不大。

香港民意研究所於上月31日至本月4日期間，以隨機抽樣電話訪問方式，一共訪問1007名18歲或以上香港居民。

三司方面，3名司長評分全部下跌，政務司司長張建宗評分下跌0.5分至28.5分，財政司司長陳茂波則減少1.5分至35.5分，而律政司司長鄭若驊評分為三司最低，較上次下跌1.4分至20.8分。

十三名問責局局長的支持率淨值，則全數錄得得負值，當中以教育局局長楊潤雄最低，其支持率淨值錄得負43個百分點，緊隨其後的，為錄得負42個百分點的保安局局長李家超。發展局局長黃偉綸和勞工及福利局局長羅致光，則分別錄得負17和負20個百分點的支持率淨值，為二人上任以來的新低。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳宛彤