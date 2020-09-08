【牽着小手】中產夫婦月入10萬不買車代步 港爸：我選擇牽着兒子的手慢慢走

▲ 中產港爸月入10萬不買車代步，選擇牽着兒子的手慢慢走。

好友A太夫婦月入超過十萬元，但二人堅持不買私家車。當年二人帶着初生寶寶出外，都是乘坐計程車。若時間和天氣許可，他們便推着嬰兒車，徒步十五分鐘乘坐港鐵。

「A先生害怕駕駛？」我曾問A太。鮮有事業有成的男士是無車人士。

「他覺得香港很細，交通網絡完善，的士又隨傳隨到，根本沒需要開車。他常說在香港乘坐的士較外國便宜得多，即使每天以的士代步，都較養一輛私家車划算，所以他樂於做伸手黨。」

「你不介意？」我問A太。大學畢業後，她曾買一輛二手車子代步多年。

「養車有養車的煩惱，沒車也樂得輕鬆。沒有車子，並沒有影響我們的生活質素和幸福感呀！」

A太告訴我一事。話說某天他們一家三口正在等小巴，一輛超級跑車因塞車的緣故，停在他們跟前。

「爸爸，這輛車子很有型呀！」升讀小三的兒子興奮地說。

「這是××車廠最新型號的跑車，真的很漂亮。」

「爸爸，我們家是不是很窮？」

A先生啼笑皆非。「你想我買這輛車子？」

「我很想坐私家車。學校有些同學乘坐私家車上學，有些甚至有司機接送，為甚麼我們家沒有私家車，我要坐校巴呢？」

「乘坐私家車的同學，上課前和下課後，沒機會跟其他同學一起交流和玩耍，少了很多樂趣呀！」

「我們選擇不買車，除了減少空氣污染，節省金錢，最重要是我選擇牽着你的手慢慢走，也不想把手放在汽車駕駛盤上。媽媽接你放學，牽着你邊走邊談，還不時停下買你喜歡吃的即烘雞蛋仔。這些不是較乘坐私家車更愉快嗎？」

放棄不必要的比較與慾望，能嘗得幸福的真味。

全文刊於《經濟日報》，原題「我選擇牽你手」