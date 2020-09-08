【在家開學】5唐貓化身不稱職書僮狂撞跌電話　小五兒子上Zoom受騷擾遭老師點名關注【多圖】

▲ 港媽Elaine表示子女用Zoom上學，受到家中貓咪的「甜蜜攻擊」。

全港中小學將於9月23日起分階段恢復面授課堂，現時很多中小學幼稚園生都用Zoom上網課。有學生面對WiFi技術上之外，更有預料不到的阻撓，有2孩港媽在網絡分享就讀小五的兒子上Zoom時，受到家中貓咪的打擾，5唐貓化身不稱職的伴讀小書僮，多次撞跌小貓奴用來上Zoom的電話，更令他被老師點名。

港媽Elaine育有兩孩，大仔10歲就讀五年級，女兒8歲就讀三年級，她開設了facebook專頁「貪靚媽媽日記」分享日常二三事。9月1日，兩子女都要齊齊上Zoom開學，家中有一部iPad，兩兄妹輪流用iPad及屏幕大的手機上網課。

▲ 哥哥用Zoom上網課，貓咪「芝士」賣萌，極度易讓人分心上堂。（圖片︰受訪者提供）

貓咪陪小奴才上堂

開課當日，妹妹在房間Zoom，而哥哥在廳Zoom。Elaine養了5隻分別由1歲到6歲的唐貓，開學日，貓咪跟著上課，化身伴讀小書僮。可是，這班書僮有點搗蛋，當中有3隻包括黑白貓「可樂」、黑白貓「漢堡包」和黃貓「薯條」伏在哥哥上堂用的桌上，而白貓「新地」在哥哥後方監督，很容易入鏡。Elaine在帖文分享︰

屋企上堂真係好困難，貓全部都係貓，妹妹喺房Zoom，哥哥喺廳Zoom，已經俾貓撞跌幾次電話。

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老師跟兒子談貓經

Elaine指出當天兒子大約上了2.5小時網課，斷斷續續計大約使用5、6次電話。兒子上網課用電話多次被撞跌，遭老師點名關注，起初兒子以為會受責罵，怎料原來老師跟他談起貓經，可能被貓咪吸引，老師竟然是問「你屋企有幾多隻貓」，令兒子鬆一口氣。

媽媽指出女兒上Zoom同樣有被貓咪騷擾。老師同學都見到貓咪在「搞搞震」，媽咪笑言很甜蜜，只是有些阻礙，是「甜蜜的負擔」。但她沒有想過要困著貓咪，不限制牠們自由出入，照樣任由貓周圍行、周圍睡，繼續悠閒地過貓活。

▲ Elaine領養了5隻唐貓，視如家人。（圖片︰受訪者提供）

小朋友上堂專心

至今孩子持續上Zoom，雖然貓咪似乎好奇心大減，少了搗蛋，但有間中「伴讀」，公然一起上課但睡覺。Elaine也有將趣怪相片在網絡分享，見貓咪用牙磨iPad、向帶著耳機專心上堂妹妹撒嬌討摸等，畫面可愛。

問及子女會否因貓咪搗蛋而上堂大亂。Elaine分享︰

現時貓貓仍會一齊Zoom，不過無首一兩日如此瘋狂了，小朋友無因為貓的影響而慌張，覺得他們很搞笑。另外，我發覺小朋友有貓陪住上堂反而較專心。

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孩子跟貓咪一起成長，已視5貓「可樂」、「漢堡包」、「薯條」、「新地」和「芝士」為家人。Elaine表示5隻都是唐貓，3隻是執回來，2隻是朋友屋企貓生下，全部都是領養，她視貓貓如仔女，是兩小朋友的弟弟妹妹。

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記者︰顏紫燕