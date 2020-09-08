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Facebook提供照顧家庭有薪假期　引致單身員工不滿

職場 16:52 2020/09/08

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疫情期間，Facebook（FB）為員工提供照顧家庭有薪假期，卻引致單身員工不滿。

美國新冠肺炎疫情嚴峻，不少企業宣布延長在家工作安排。但對於需要照顧子女的員工而言，在家工作或會影響工作效率。最近，Facebook（FB）為員工提供照顧家庭有薪假期，卻引致單身員工不滿。

據《紐約時報》報道，FB曾於今年3月份推出多項措施，若員工在家工作時，需要照顧小孩或長者，即可申請10週的有薪假期。另外，早前行政總裁Mark Zuckerberg表示，疫情為員工的生活及工作帶來影響，因此決定上半年取消考核員工表現。

FB因應疫情推出的一連串措施，卻導致部分單身員工不滿。有員工認為，他們無法申請照顧家庭有薪假期，同時要分擔休假同事的工作量。由於公司取消工作考核，員工更無法透過工作表現來獲得額外獎金。上月底，Facebook召開內部視像會議，當時就有超過2千名員工，向公司營運總監Sheryl Kara Sandberg提出質問，要求為單身的員工提供福利措施。

部分員工認為，公司實施的有薪假期措施並不公平。但一些育有子女的員工表示，留在家中照顧子女及長輩，需要花費大量的精神及體力，而不單單只是留在家中休息。

自疫情爆發以來，FB已推出多項應對措施，包括允許部分員工永久在家工作，另外為每位員工提供1,000美元（約7,750港元）津貼，用於購買在家工作設備。

責任編輯：李寶如

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