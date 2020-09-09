【名牌開倉】吳君如至愛品牌45R開倉低至1折　原價$5,695格子西裝$199有交易

▲ 日本著名以生產藍染起家的時裝品牌45R，開倉價由1折起。（攝影：陳智良）

市面上時裝品牌的春夏減價大部分剛過去不久，緊接而來有不少開倉活動隨之展開，旗下擁有多個國際著名時裝品牌的Sidefame，由即日起舉行開倉，集團的品牌包括OL最愛的意大利品牌Anteprima及日本設計師Atsuro Tayama等、當中日系潮人至愛的45R更有不少貨品低至1折，一於手快有、手慢冇。

▲ 45R藍染上衣原價$3,995、減至$798。（圖片由品牌提供）

▲ 45R男裝格子西裝原價$5,695、減至$199。（圖片由品牌提供）

是次的集中力自然是來自日本時裝品牌45R身上。一直以來，45R的服裝以生產藍染服飾而著名，而且所應用的面料更是非常優質和嚴格，例如埃及棉和麻等，不少服裝更以人手逐一洗濯和染布，因此，售價昂貴，深得吳君如等女星們的喜愛，是次45R貨品開倉價由2折起，非常值得留意。

▲ 45R針織上衣原價$5,995、減至$1,199。（圖片由品牌提供）

▲ Anteprima手袋原價$6,800、減至$1,360。（圖片由品牌提供）

此外，Sidefame集團旗下一定不少得來自意大利的Anteprima，品牌以針織服馳名，但素來意大利以生產皮革而著名，因此，品牌的手袋方面造工亦非常優良，難得的是今次開倉亦有手袋出現，千多元一個手袋，性價比非常高，好過買一些低品質，缺工粗劣的fast fashion品牌的手袋。

▲ Anteprima手袋原價$6,800、減至$1,360。（圖片由品牌提供）

▲ AT by Atsuro Tayama恤衫原價$1,995、減至$399。（圖片由品牌提供）

至於開倉期間，其他品牌還有來自日本的Atsuro Tayama，Multi-brand shop Cocktail裏的產品和Furla手袋，執平貨置新裝是大好時候。

Sidefame Bazaar Sale開倉詳情︰

日期︰即日至9月14日

時間：11：00am至8：00pm

地點︰海港城展銷集

記者：何偉雄