民主黨單張擅印羅冠聰肖像　黃之鋒斥失望、羅冠聰稱有點離堪

▲ 黃之鋒（左）斥民主黨，未有知會便將羅冠聰（右）相片印於單張上。（經濟日報資料圖片）

民主派正籌備為議會去留作民調，其中民主黨更印刷單張，解釋支持留任的理據。「抗爭派」的前香港眾志秘書長黃之鋒，批評民主黨未經同意，擅自印上流亡英國的前立法會議員羅冠聰相片，令人誤以為羅冠聰支持留任。不過，民主黨林卓廷反駁，單張內容如實引述羅的觀點，不涉及其是否支持留任。

主張民主派總辭的「抗爭派」，早前一直強調應透過總辭，向國際展示延任1年的議會沒有民主基礎。可是，流亡英國的羅冠聰早前卻表示，外國並不關注民主派議員留任，而傾向留任的民主黨印刷數十萬份單張，交代民主派應該留任的原因時，引述了羅冠聰對國際形勢的觀點，並展示羅冠聰相片。

▲ 羅冠聰的相片被印在民主黨單張上。（黃之鋒Facebook）

黃之鋒今日（8日）在社交網站上撰文，批評民主黨做法，會誤導公眾以為羅冠聰支持留任，而更離譜的是，民主黨事前未有知會羅冠聰。黃更狠批，「堂堂政黨可以未經別人同意，隨意引用其他政治人物的相片，把自己政黨的立場強加於一名流亡海外手足兼前立法會議員」，直斥對民主黨做法感到非常失望，認為羅冠聰流亡後，首次出現於本地單張，竟然是有關解釋留任，是「諷刺得不能再諷刺」。

▲ 林卓廷在帖文下留言回應。（黃之鋒Facebook）

面對黃之鋒的指控，就由近期頻與抗者派辯論留任的林卓廷作回應。他解釋，單張上涉及羅冠聰的內容，都是如實引述其公開文章，直言從政者討論重大公共政策時，亦常引述他人意見，讓公眾知悉各方觀點，關鍵在於準確引述，而羅冠聰在國際戰綫努力有目共睹，其對去留的觀點亦十分重要，所以直接引述其言論，讓公眾參考，當中不涉及羅冠聰是否支持留任。

身處歐洲的羅冠聰，之後又於社交網站回應事件，明言今次處理單張手法令他「有點離堪」，是「觀感的問題是大於原則的問題」。他強調，之前的發言明顯不是支持留任，但單張有可能令人誤會其立場與民主黨一致，認為在重要的援引上先徵詢其意見是不為過，希望大家收到單張時，能清楚明白他非支持全面留守，而下次若再援引他言論時，希望能「提早講聲」。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2