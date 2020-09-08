【新冠肺炎】團體要求政府推強制全民檢測　冀年底前重啟香港經濟

▲ 民眾聯席提出「重啟經濟路線圖」。（李淇攝）

全民檢測至今已有122.1萬人預約登記，並揪出多宗隱性個案。跨界別建制派組成的「民眾聯席」召開記者會，提出「重啟經濟路線圖」，包括要求750萬人強制全民檢測，期望今年年底前可重啟經濟。

香港零售協會董事關百豪指，雖按零售管理協會8月份數字顯示，人流銷售有增值趨勢，但因8月疫情嚴峻，市民根本不敢外出消費，超過一半會員反映有意刪減一半分店，擔心如疫情到年底仍未見穩定，會有一波裁員及結業潮。

香港旅行社東主協會葉慶寧會長表示，業界零生意零收入，要求政府加大支援旅行社，並且盡快通關讓旅行社恢復旅遊業務，盼望聖誕節前，行業可以再組團出外旅遊。

民眾聯席表示，疫情至年初爆發至今，政府均未提出任何重啟經濟路線圖，他們提出三步重啟經濟的方法。

第一步，呼籲政府要求750萬人強制全民檢測，尋找所有患者，並要求所有入境人士需要在指定酒店強制隔離14日，並需通過病毒檢測才可進入社區。

第二步則要求政府並持續進行抽樣檢測，同時做好入境管制，監測病毒有沒有在社區傳播。至最後應逐步開放旅遊，與同樣進行強制全民檢測的國家及地區，商討全面開放邊境人民往來，互相認證健康碼，令更多市民可恢復工作。

民眾聯席認為，為了說服其他國家與香港開放旅遊，第一步和第二步是必須的行動，以證明香港是疫情安全的地區，又強調只有盡快恢復旅遊業、飲食業、零售業等經濟活動，香港才可重新注入經濟動力。

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記者：李淇