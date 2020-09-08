【抗菌口罩】城大研發抗菌石墨烯口罩　陽光照射下10分鐘殺菌率逾99%

疫情下口罩成為市民日用品，現時市面一般外科口罩以不織布過濾病毒，惟沒有抗菌功效。城大化學系團隊早前成功研發以激光打印技術生產能殺滅細菌的石墨烯口罩，在無光線照射之下，可殺死8成細菌；而在陽光照射下，10分鐘可殺菌達99.998%；現時已設計出口罩原型，有望在通過認證後推出市場，成本介乎外科口罩及N95之間。

石墨烯是呈蜂窩狀的二維材料，製作石墨烯的公式2010年曾獲諾貝爾獎認證，石墨烯在市場上已用作散熱膜、運動和汽車材料等。城大化學系的研究團隊，成功以低成本方式生產石墨烯材料，以激光打印技術製作口罩的過濾層。負責今次研究化學系助理教授葉汝全表示，過去用傳統方式生產石墨烯，需要高溫、會排放大量廢水廢氣，造成污染，而且合成時間長，成本亦較高。

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葉汝全指，團隊於去年9月已有考慮及目前常用的外科口罩並不抗菌，口罩一旦受污染，便有傳播疾病風險，故採用於2015年已研發的「激光打印轉換法」，以二氧化碳激光照射一種塑膠材料生產石墨烯，以此技術可以在1.5分鐘內，製成10平方厘米的石墨烯膜，成為口罩的抗菌層。

他解釋，激光感生石墨烯口罩原理，是石墨烯親水或疏水性，對細菌表面造成破壞或加快細菌疏水速度。新技術可把大部分含碳的材料，如纖體維及紙張轉化成石墨烯，而技術所用的激光系統可於大部分機械產品店買得到，並可在室溫環境操作，製作工序簡單，製成品的價格成本介乎外科口罩及N95之間；又提到以安全衞生角度，不建議清洗石墨烯口罩多次，估計可以重用約10次。

▲ 城大團隊採用的新技術可以在1.5分鐘內，製成10平方厘米的石墨烯膜，成為口罩的抗菌層。(程志遠攝)

他稱，團隊目前的研究結果發現，一般外科口罩在無法接受到陽光的情況下，殺菌功效只有9%，若接觸到陽光，殺菌率則可達6成至8成；而團隊今次研究的口罩，在無光線照射之下，已可殺死8成細菌；而在陽光照射下，10分鐘可殺菌率逾99%、令兩種人類冠狀病毒失去活性，「其殺菌功能成為最大優勢」。

不過，他提到由於新冠肺炎「傳染性好高」，不是所有實驗室都能為新冠病毒作測試，故目前仍未為口罩是否可以殺滅新型冠狀病毒作測試，團隊預計會在今年10至11月再作測試，同時有計劃待通過認證後推出市場。

記者：洪芷晴