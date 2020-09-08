【超級經理人】花姐甘做MIRROR「阿四」　Anson Lo+Edan談與經理人「愛恨情仇」

▲ MIRROR成軍花姐監製變阿四。

ViuTV選秀節目《全民造星》第一季結束後，在節目中12位參賽者組成男子跳唱組合MIRROR，並由監製花姐黃慧君領軍，進攻香港樂壇。MIRROR成軍接近兩年，花姐黃慧君見證MIRROR成員由素人到今日的「星」。

當中Anson Lo（本名：盧瀚霆）和Edan（本名：呂爵安）與花姐黃慧君接受TOPick訪問，大談三人的愛恨情仇。

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▲ 花姐形容自己是Anson Lo 和Edan的僕人。（黃建輝 攝）

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Manager級別的阿四

花姐認為自己未成為MIRROR經理人前，是一個很有信心的人，但認識MIRROR後，人生開始改變：「我由至高無上的監製變成很低賤的下人，完全是Anson Lo的司機、Edan的助手。一開始其實我有點不開心。」

有時回到家不開心，也要暪著老公說：「沒事。」，因為怕他愈聽愈反感。慢慢的，花姐已經習慣了這個轉變，接受了自己是「阿四」，Anson lo和Edan異口同聲說：「阿四也是高高在上的阿四。」

▲ 花姐任監製時，已是工作的收成期。（黃建輝 攝）

花姐不是一個喜歡應酬的人，加上以前監製的身份，不用主動和其他人寒暄，但成為MIRROR經理人後，令她改變不少：「現在反而每天在學習，經理人是要不斷和別人聊天，我也會訂下目標希望自己可以進步。」

說到照顧MIRROR，花姐謙虛表示很多時是MIRROR反過來照顧自己，而經營MIRROR團隊的背後有很多人的努力，自己主要是充當司機的職責。

Anson Lo曾考慮拒簽MIRROR

在MIRROR擁有超高人氣的Anson Lo，在《全民造星》時一直被視為大熱，最後因賽制而無緣晉身決賽，令在ViuTV Facebook被大量洗版，希望Anson Lo復活。

入行前已具備號召力的Anson Lo，原來並無心入行：「其實我沒想過要入行的，當時《全民造星》以一個『玩下』的心態參加，希望多一點曝光率，對我的跳舞事業有幫助。」

▲ Anson Lo曾任郭富城演唱會Dancer。（取自Anson Lo IG）

參加《全民造星》後愛上跳唱，Anson Lo順理成章入行：「加入MIRROR整個過程都是意想不到的，可能出道頭三個月的時候想法比較簡單，有什麼就做什麼。就算自己能力不足也沒所謂，因為我在嘗試新事物，不會想進步。因為外界對我們的期望也不大，不會要求我們是很專業的歌手，所以當時壓力不大。」

但出道接近第二年，加上Solo歌，過了新人的蜜月期，令Anson Lo知道MIRROR表演開始要有一定的水準，導致壓力開始愈來愈大。

▲ Anson Lo曾考慮不簽約。（黃建輝 攝）

花姐補充：「我後來才知道，原因我叫你簽約時，你有考慮過不簽。」，Anson Lo解釋：「因為當時跳舞事業對我很重要，而且很穩定，要我貿貿然放棄建立了兩年的事業，我覺得很大風險。加上爸爸媽媽說娛樂圈是一個大染缸，如果不紅就賺不到錢，令我有這個刻板印象，所以當時有點猶豫。」

Edan簽約秒回

和Anson Lo相反，從小已經喜歡表演的Edan，參加《全民造星》是希望有一個機會入行，所以當花姐問Edan有沒有興趣加入MIRROR，Edan以「𦧲飯應」的速度答應。

Edan認為自己當時才21歲，所以希望嘗試一下：「一直都在幻想有機會出道，而當時我仍在唸書，對自己的科目又不太感興趣，將來也不會從事大學唸的那一行。我覺得自己心態一直也差不多，有點随遇而安，因為很多事不能強求，盡量做好自己。」

▲ Edan畢業於香港大學工商管理學（資訊系統）。（取自Edan IG）

花姐在《全民造星》初期，對Edan非常有信心，認為他是10強人選。

但相處一段時間後，花姐發現Edan與當初「王子」的形象有差距：「在我心目中彈琴很斯文，會覺得這個男生很有才華，加上表又不錯。而且我一心是打造偶像，我沒想過他一加入MIRROR便露出『真樣』，腳䟴䟴，說話亂來又大聲，當裡如果知道我是不會簽你的。」

▲ Edan清楚自己的定位。（黃建輝 攝）

Edan聽後，非常慶幸自己當初有裝模作樣：「其實我沒有故意隱暪，只是熟絡之後我開始不顧形象。一開始花姐也對我說我在MIRROR沒什麼機會。」花姐糾正：「我不是這樣說，我是說：『簽了MIRROR後，你不要預自己站在Center位，要有心理準備在旁邊做陪襯。』」

因為花姐的心理準備，令Edan清楚自己的等級，所以不會怨為什麼自己不在中間，慢慢的找到自己的方向。

場地：Hyphen Partyroom

記者：鄭嘉瑤