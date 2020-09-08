【新冠肺炎】馬逢國倡設體藝文出界失業資助

▲ 馬逢國建議，為體藝文出界設立短期失業援助。（尹櫻霖攝）

政府早前公布將推行第三輪抗疫防疫基金，體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國建議，當局推出第三輪抗疫基金時，為體藝文出界設立短期失業援助。

馬逢國指出，體藝文出界有30至40萬從業員，估計當中超過10萬人為自僱人士，由於相關人士沒有開立強積金戶口，未能受惠於早前「保就業」計劃。他提出，因疫情失業的業內人士可不需經資產審查，申請為期最多6個月失業現金津貼。

馬逢國亦建議政府，考慮放寬健身中心等表列處所的人數限制，認為政府應以「分級標準」，決定不同場所人數限制。他表示，不贊成政府「一刀切」關閉所有場所，稱會令業界難以應對。

被問及是否認為政府太遲放寛社交距離設施，馬逢國稱，政府有責任保障全民健康，所以「難講早或遲」，又指作為市民亦有責任防疫。

馬逢國早前向業界收集有關政府對業界抗疫援助意見，並將其整理成包含21項建議的方案書，他稱，今日會把相關方案提交政府，反映業界意見。

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記者：尹櫻霖