【細菌溫床】保溫杯含菌量污糟過女廁地板　大學檢測杯蓋就口處最骯髒

▲ 台灣有檢測發現，保溫杯的含菌量竟可大幅超越女廁地板。

平常愛以保溫杯喝茶及咖啡的人士要留意，經台灣教授謝昌衛早前檢測發現，保溫杯如長期不洗，含菌量竟可大幅超越女廁地板。

杯蓋與口水接觸會滋生細菌

據台灣中興大學教授謝昌衛指，人類的口腔本身含有超過逾2億的微生物，當人們以保溫杯飲用飲料時，保溫杯的杯蓋就口處就會因為口水的接觸而滋生細菌。

謝昌衛教授同時又對保溫杯的就口處、杯蓋底的橡膠環及杯緣處進行檢測：

檢測位置 含菌量（RLU） 保溫杯就口處 135 RLU 杯蓋底橡膠環 78 RLU 杯緣處 43 RLU 女廁地板 89 RLU

從檢測發現，以保溫杯中經常和嘴巴接觸的就口處最為污糟，含菌量高達135 RLU，比女廁地板（89 RLU）為高。此外，保溫杯杯蓋底的橡膠環含菌量亦有78 RLU，情況與女廁地板相約，檢測結果令人咋舌。

僅以清水清潔未必有效

因此，保溫杯必須定期清潔才可以持續使用，然而僅以清水清潔並不足夠。據台媒引述專家指，要清潔保溫杯內的茶垢、頑垢或異味，可透過以下3種方法處理，同時建議保溫杯使用了約2至3年後便需進行更換。

茶垢：以蘇打粉混入熱水，並浸泡30分鐘

頑垢：小蘇打粉混入熱水及醋

異味：清水混入醋，浸泡30分鐘

而消委會亦有建議清洗保溫杯的小貼士：

若產品有異味，可用熱水加1小匙食用小蘇打粉，浸泡半小時至1小時後沖洗乾淨。

切勿使用含有氯的漂白劑、鋼絲刷、潔而亮、濃縮清潔劑等清洗，因為會造成刮傷、生鏽和損壞。

宜用海棉、軟布、軟刷及溫和的洗潔精清洗，不要用百潔布、鋼絲刷或硬的刷子洗刷內櫳，以防刮損。

此外，原來並非所有飲品都可以放入保溫杯。據香港中文大學生命科學院副教授何永成指出，保溫杯的不銹鋼塗層是由鐵及其他金屬聚合而成，長期用保溫杯儲存酸鹼值過高的飲品，就會侵蝕不銹鋼塗層，釋出金屬物質。每款保溫杯的製造成分不同，若當中含鉛和鎘等重金屬，重金屬更有機會積聚在體內，損害肝、腎功能。究竟哪3類飲品不能用保溫杯盛載，隨時傷害肝腎？詳情即睇【下一頁】

一名OL用保溫杯浸紅棗水後忘記喝，結果10多日後打開時，竟然發生「爆炸」，杯蓋彈起，並砸到右眼球破裂。究竟為何會產生「爆炸」？詳情即睇【下一頁】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯:羅嘉欣