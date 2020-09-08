涉8.31港島區參與暴動 社工陳虹秀等共8人受審

▲ 社工陳虹秀等共8人涉於去年8.31參與港島區暴動，案件於區域法院開審。(梁偉榮攝)

去年8.31反修例遊行完結後，社工陳虹秀等共8名男女於灣仔一帶被捕，同被控1項暴動罪，各否認控罪，案件今（8日）於灣仔區域法院開審。控方開案陳詞指，當晚軒尼詩道及盧押道有人堵路、縱火，及向警方投擲汽油彈及雜物，當時現場已發展成暴動現場，而各被告則於現場被捕，衣著及裝備與非法集結人士相似，而陳虹秀則用擴音器叫囂及叫警員冷靜，阻礙警員執行職務。

8名被告依次為余德穎（23歲；經營時裝生意）、賴姵岐（22歲；小學教學助理）、鍾嘉能（26歲；電腦程式員）、龔梓舜（22歲；廚師）、陳虹秀（42歲；社工）、簡家康（18歲；無業）、莫嘉睛（23歲；社工）及梁雁彬（24歲），同被控1項暴動罪。控罪指，各被告於2019年8月31日在灣仔軒尼詩道至盧押道一帶，連其他不知人士參與暴動。

龔另被控1項在公眾地方管有攻擊性武器，控罪指他於同日在軒尼詩道117至123號外，管有1枚汽油彈及1枝伸縮棍。

控方開案陳詞指，2019年8月31日下午5時56分，大批身穿黑衣、戴口罩或面罩的人士非法集結在灣仔軒尼詩道，該些人士約於7時10分以鐵欄和修頓球場觀眾看台等物品，於軒尼詩道1號外築成巨型路障，其後有人縱火燃燒路障，濃煙高度曾達7至8層樓高，及發出爆炸聲。消防到場撲熄火焰後，警方由軒尼詩道1號向東推進，其後有人使用鐳射裝置照射警方，及亦有人投擲汽油彈及雜物。

同日晚上7時52時，有人於盧押道北行車線築起路障，並與警方防線對峙，有人使用鐳射裝置照射警方，及亦有人投擲汽油彈及雜物，其後亦有人在盧押道與軒尼詩道交界，向軒尼詩道的警察投擲汽油彈。

控方續指，當晚7時10分軒尼詩道已成為暴動現場，而暴動在軒尼詩道一路延續，軒尼詩道及盧押道一帶亦於7時52時發生暴動。

控方指被告陳虹秀於馬師道被拘捕，陳被捕前曾以擴音器叫囂及叫警員冷靜，使警方驅散行動變困難，拖延時間使非法集結人士撤離現場。其餘被告則於軒尼詩道及盧押道一帶被捕，被捕時他們的衣著及裝備與非法集結人士相似，並曾作出逃跑行為。其中第4被告龔梓舜的背包中，被搜出1枝伸縮棍及1枚汽油彈。聆訊明(9日)續。

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記者：王仁昌